Кучаев рассказал, как принял решение о переходе в «Рубин»

Полузащитник рассказал, как принял решение о переходе в аренду в «Рубин» из ЦСКА .

Я больше с Василием Владимировичем (Березуцким) разговаривал. Интересовался и его мнением, стоит ли сейчас уходить из ЦСКА . Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам».