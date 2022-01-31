Кучаев рассказал, как принял решение о переходе в «Рубин»

Полузащитник Константин Кучаев рассказал, как принял решение о переходе в аренду в «Рубин» из ЦСКА.
Я больше с Василием Владимировичем (Березуцким) разговаривал. Интересовался и его мнением, стоит ли сейчас уходить из ЦСКА. Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам».
Было уже нечто подобное, сначала один матч, потом ещё несколько добавили, по мере того как ставки будут приходить от буков.
Время есть ещё, не кипишуйте!
Было уже нечто подобное, сначала один матч, потом ещё несколько добавили, по мере того как ставки будут приходить от буков.
Время есть ещё, не кипишуйте!