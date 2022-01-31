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Кучаев рассказал, как принял решение о переходе в «Рубин»

сегодня, 09:33

Полузащитник Константин Кучаев рассказал, как принял решение о переходе в аренду в «Рубин» из ЦСКА.

Я больше с Василием Владимировичем (Березуцким) разговаривал. Интересовался и его мнением, стоит ли сейчас уходить из ЦСКА. Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам».

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
сегодня в 11:39
Все правильно сделал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:58
Правильно ВВБ сказал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:09
Что за кипишь то?
Было уже нечто подобное, сначала один матч, потом ещё несколько добавили, по мере того как ставки будут приходить от буков.
Время есть ещё, не кипишуйте!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:52
В Рубине можно и сачкануть.
cbk86yymvf48
cbk86yymvf48 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:49
Не, не английский. Олбанский
David Young
David Young
сегодня в 09:36
Логичная и разумная аренда.
4jg35w4yvgxu
4jg35w4yvgxu
сегодня в 09:35
Это весьма любопытно
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