Сёмин — о «Базеле» и Чалове: «Не вижу здесь повода для гордости»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в «Базель».
Я не совсем понимаю, зачем ему это. Переход в «Базель» — два шага назад. Швейцарская лига слабее нашей, поэтому не вижу здесь повода для гордости. Федор мог играть в АПЛ, а теперь надо радоваться его уходу в «Базель»? Я так не считаю.
Чалов — одаренный игрок, он способен прибавить. А теперь неизвестно, как он сумеет адаптироваться в новом чемпионате. Может, он еще хуже будет там играть, чем в России.
Если Чалов останется в ЦСКА, то по окончанию контракта куда? Только в ФНЛ, ну или по старой памяти в клубы за сохранение места в РПЛ.
Палыч говорит про АПЛ, но когда это было? Уйти в чемпионат в Швейцарии, да ещё в клуб лидер это шанс всей жизни для Чалова! Если там не сможет это уже всё дно!!!
Если Чалов останется в ЦСКА, то по окончанию контракта куда? Только в ФНЛ, ну или по старой памяти в клубы за сохранение места в РПЛ.
Палыч говорит про АПЛ, но когда это было? Уйти в чемпионат в Швейцарии, да ещё в клуб лидер это шанс всей жизни для Чалова! Если там не сможет это уже всё дно!!!