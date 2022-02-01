Сёмин — о «Базеле» и Чалове: «Не вижу здесь повода для гордости»

Экс-наставник «Локомотива» отреагировал на слухи, что форвард ЦСКА может перейти в «Базель».

Я не совсем понимаю, зачем ему это. Переход в «Базель» — два шага назад. Швейцарская лига слабее нашей, поэтому не вижу здесь повода для гордости. Федор мог играть в АПЛ , а теперь надо радоваться его уходу в «Базель»? Я так не считаю.

Чалов — одаренный игрок, он способен прибавить. А теперь неизвестно, как он сумеет адаптироваться в новом чемпионате. Может, он еще хуже будет там играть, чем в России.