ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Сёмин — о «Базеле» и Чалове: «Не вижу здесь повода для гордости»

сегодня, 19:22

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в «Базель».

Я не совсем понимаю, зачем ему это. Переход в «Базель» — два шага назад. Швейцарская лига слабее нашей, поэтому не вижу здесь повода для гордости. Федор мог играть в АПЛ, а теперь надо радоваться его уходу в «Базель»? Я так не считаю.

Чалов — одаренный игрок, он способен прибавить. А теперь неизвестно, как он сумеет адаптироваться в новом чемпионате. Может, он еще хуже будет там играть, чем в России.

Все новости
Глава Ассоциации мини-футбола России: «Сборная Украины – наши друзья»
Сегодня, 22:12
Гаджиев: «История с Fan ID не закончится ничем хорошим»
Сегодня, 21:20
Чалов: «Желаю ЦСКА успешно завершить сезон, но я хотел поиграть в Европе»
Сегодня, 21:11
Тренер «Динамо»: «Старались следовать своей игровой философии»
Сегодня, 19:51
Самедов: «Укрепил ли слабые места „Спартак“? Время покажет»
Сегодня, 18:58
Ордец: «Говорил Фонсеке, что „Динамо“ очень похоже на „Ливерпуль“ по стилю»
Сегодня, 10:59
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:08
Поиграть в Швейцарии ему за счастье
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 21:40, ред.
Повода для гордости действительно особого тут нет. Тем не менее мне нравится а этой истории то, что Чалов, вопреки обыденному мнению о наших игроках, зажравшихся и не желающих слезать с не примерной зарплаты, решился переехать в другой чемпионат. В этом смысле он безусловно молодец и показал пример другим. Чем больше будет пробовать силы в европейских клубах, тем лучше для развития футбола в стране.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:38
У каждого, конечно, своё мнение, но на мой взгляд Палыч хватил через край. Смена обстановки очень полезна в любом деле, а тут, как бы мы к ней не относились, таки ж Европа. Может и научит Федю чему-то полезному.
протон
протон
сегодня в 20:38
Базель - 28 место в клубном рейтинге, Зенит - 33, ЦСКА - 49. Точно два шага назад?

Чалову, к сожалению, нужно сходить на пару шагов назад, чтобы в будущем иметь возможность сходить вперёд

Это он про тот Базель из "слабой" лиги, который в еврокубках обыгрывал Зенит (2:0), ЦСКА (2:0) и драл Краснодар 5:0?

Эмболо, Аканджи, Эльюнусси, Салах, Кабрал, Эль Нини, Шакири, Окафор, Драгович, Зоммер

Это лишь часть тех, кто ушёл из базеля за большие деньги на повышение) молчу уже о Ракитиче и пр.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 20:27
Но и плохого ничего нет. Если, конечно, играть будет.
Но, Федор лично мне кажется каким-то слишком мягким. Не чувствуется в нем волевых качеств
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:23
Рано его отдавать,надо ещё подождать чего нибуть по лучьше!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:20, ред.
Не знаю,как Федя,но подозреваю,что у нынешнего "Базеля" шансы играть в еврокубках повыше,чем у ямщиков.А там и от него зависит,если заслужит места в старте.Да и бесполезен он в ЦСКА.
112910415
112910415
сегодня в 20:20
Швейцарская лига почему-то Палычу не нравится ... зря он так
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:14, ред.
В Швейцарии у Феди больше шансов играть, чем у Миранчука в Аталанте и чемпионат там вполне приличный, откуда выходит много звёздочек для более сильных лиг. Пусть играет, набирается зарубежного опыта, может другой тренер в нём другие качества увидит.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:06
При всем уважении Базель не слабее нашего "флагмана"! Да и лига их примерно равна РПЛ!
Gorasul
Gorasul
сегодня в 20:04
Ну это лучше чем лавку Иличичу греть. Радовался Аталанте когда-то - нужно быть более адекватным и реально оценивать силёнки.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:02
Похоже Чалов просто зачах.
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 19:49
Слабый чемпионат?Пусть посмотрит как Янг Бойз дрался в нынешнем розыгрыше ЛЧ в группе.С Аталантой, МЮ...Ни один российский клуб и близко не показал такого уровня игры...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:46
Я конечно уважаю Палыча, но не во всём с ним согласен.
Если Чалов останется в ЦСКА, то по окончанию контракта куда? Только в ФНЛ, ну или по старой памяти в клубы за сохранение места в РПЛ.
Палыч говорит про АПЛ, но когда это было? Уйти в чемпионат в Швейцарии, да ещё в клуб лидер это шанс всей жизни для Чалова! Если там не сможет это уже всё дно!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:31
Видно Семин никак не отойдёт от своих ошеломляющих тренерских успехов в Ростове и не поймёт старик, что его мнение давно не авторитет, а так....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:28
Не согласен с ЮПС. Фёдор получит дополнительную мотивацию и вполне возможно начнёт забивать. Удачи ему.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:28
На рыбалку Палыч..на ры-ба-лку.
particular
particular
сегодня в 19:27
Иногда допустимо сделать шаг назад, что бы потом сделать два шага вперёд...
beefs
beefs
сегодня в 19:26
Много правды в его словах...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:24
Ну Палыч может такое говорить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100