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Круговой: «При должной работе могу стать легендой „Зенита“»

сегодня, 10:44

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, действительно ли думал об уходе из клуба.

Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется больше. Но сыграл столько, сколько был должен. И мне кажется, что играл достойно. Даже перед новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти. Это ложь.

На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой «Зенита».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:31
Вот они будущие легенды Зенита на просмотре у руководства!

lotsman
lotsman
сегодня в 12:26
Лучше стань хорошим игроком, чем легендой. Легенды, они ведь разные бывают.
makkie
makkie
сегодня в 12:18
Пока Круговой легенда на лавке )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:42
Дерзай! "Зенитовский" бомонд ждет новых легенд!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 11:39
Легендой Зенита можно стать только повторяя за Дзюбой! Сейчас уже о Кержакове и Аршавине практически не вспоминают не говоря уже про Давыдова или Желудкова! А вот Дзюбу будут помнить все - Легенда Зенита с большой буквы! Так что *** в руки!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:25
Чтобы стать легендой зенита нужно получить добро от гены и михо.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:25
Надо стараться.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:22
Не быть тебе легендой, если скромнее не станешь
112910415
112910415
сегодня в 11:11
шансы всегда есть ...
санек002
санек002 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 11:09
У НАС БЫЛ ОДИН МОЛОДОЙ!ТОЖЕ ПЕРСПЕКТИВЕН БЫЛ СО ЗВУЧНОЙ ФАМИЛИЕЙ!И ГДЕ ОН?ЛЕГЕНДОЙ ТРАВМ ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАЛ!НЕ ДАЙ ГОСПОДИ ПОВТОРИТЬ ЕГО ПУТЬ!
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 11:04
Пока только сказочник
ОПС
ОПС
сегодня в 11:02
Язык бы пока попридержал. Еще ничего неизвестно, что впереди. Скромнее надо быть.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:58
Хорошее желание, но для этого ещё очень много нужно работать Круговому над собой, чтобы достичь того к чему есть большое стремление. Удачи
beefs
beefs
сегодня в 10:47
до легенды, конечно, еще очень далеко...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:46
пусть у тебя все получится...старайся и все будет
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