Круговой: «При должной работе могу стать легендой „Зенита“»

Защитник «Зенита» рассказал, действительно ли думал об уходе из клуба.

Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется больше. Но сыграл столько, сколько был должен. И мне кажется, что играл достойно. Даже перед новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти. Это ложь.

На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой «Зенита».