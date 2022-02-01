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Самедов: «Укрепил ли слабые места „Спартак“? Время покажет»

сегодня, 18:58

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал уход из клуба полузащитника Йоррита Хендрикса и форварда Эсекеля Понсе.

Насколько ожидаемым был уход Хендрикса и Понсе? Они меньше всего использовались. Хендрикс мало играл, Понсе долгое время был травмирован, насколько я помню. Плюс «Спартак» взял на эту позицию Николсона, они нашли также опорника. Видимо, Хендрикс по игровым качествам не подошел.

Видимо, нашли для них варианты, выбор пал на этих футболистов. Укрепил ли слабые места «Спартак»? Время покажет, вместо одного опорника пришел другой, такая же ситуация с нападающими. Время покажет, усилились ли они или нет

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:51
Мы ещё Зарему не слушали, а шавки рот открывают, подождём "авторитетного" мнения попутчицы Федуна...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:28
Время покажет какие они есть мастера.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:24
Если дадут тренерскому штабу работать без нервотрёпки от экспертов, ветеранов, болел, все будет хорошо. Календарь непростой. Проходных команд, чтобы разогнаться нет, как было постоянно с одним клубом в одно время. Набирали очки с аутсайдерами, попутно разгоняясь, набирая форму, и подходили к конкурентам во все оружие. Набраться терпения, не топать ногами и не кричать Ату. Ловчевым, Гавриловым, Мостовым и др без истерик, а журналистов на пушечный выстрел не подпускать при первой осечки. Иначе утопят и тренерский штаб, команду, клуб на радость соперников, оппонентов, недоброжелателей, завидующих элементов.
Спартак начинает с чистого листа. Это заметно. Не надо мешать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:16
Самедов теперь осторожен в высказываниях.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:00
Скоро узнаешь
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