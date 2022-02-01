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Ордец: «Говорил Фонсеке, что „Динамо“ очень похоже на „Ливерпуль“ по стилю»

сегодня, 10:59

Защитник «Динамо» Иван Ордец рассказал о встрече с бывшим тренером «Шахтёра» Паулу Фонсекой.

Похож ли Шварц на Луческу или Фонсеку? По игре в обороне требования и принципы Шварца такие же, как у Фонсеки. Кстати, я сейчас был в отпуске в Киеве и случайно встретил Паулу в ресторане! Разговорились минут на 40. Он меня спрашивал про Сандро: «Вижу, вы играете в более вертикальный футбол». Я рассказывал, что по стилю очень похоже на «Ливерпуль»: много прессинга, нужно успевать на подборы, высокая линия обороны.

У Луческу было немного по-другому. Он делал упор на атаку – тогда в «Шахтере» играло много бразильцев и задачи высоко поднимать оборонительную линию не было. Возможно, я был помоложе и просто не замечал таких нюансов. Но когда пришел Фонсека, мы стали уделять очень много внимания игре в линию сзади. Много просматривали «Наполи» Маурицио Сарри, а когда играли с ними в еврокубках, то разобрали их игру на мелкие детали.

Помню, когда Паулу только пришел в «Шахтёр», то сразу сказал: «Я сделаю все, чтобы каждый из вас вышел на новый уровень». И знаешь, все, кто играл при Фонсеке, реально прибавили.

Фонсека смотрит матчи «Динамо»? Да, он сказал, что за мной следит. Плюс, у него же было предложение из России. И не одно! Паулу тоже об этом рассказывал. Но, видишь, он отказался.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:39
Что за чушь...
Capral
Capral
сегодня в 12:19
Единственное, что Ордец написал верно- это то, что у Луческу был атакующий футбол в отличии от футбола Шварца. А ведь я, постоянно это говорю, прессинг- это прежде всего разрушение, но не созидание. Когда не способен придумать ничего конструктивного в атаке, думаешь как разрушить.....
Capral
Capral
сегодня в 11:52, ред.
Еще немного, и Шварца будут на носилках носить, как римского Патриция. Ну, а если серьёзно, у Феди появился единомышленник, по полировке. Действительно, вот сколько смотрю игру Ливера, столько раз ловлю себя на мысли: где-то, я уже это видел.... Еще ни с одним серьёзным соперником не сыграли, а сколько уже оваций.
kust07
kust07
сегодня в 11:48
До Ливерпуля Динамо ещё очень далеко.Но команда действительно прибавила. Играет в симпатичный футбол.+ ко всему играют молодые талантливые российские игроки. А это большой + и для сборной и для клуба. Хочется чтобы Динамо взяло чемпионство. Да и российскому чемпионату не хватает таких былых клубов как Торпедо,Ротор.
112910415
112910415
сегодня в 11:41
до степени полного смешения !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:25
Можно сказать знаком с известным человеком.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:12
По моему не зря отказался.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:12
Динамо таких же успехов теперь осталось.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:11
Ага,один в один!🤣😜
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