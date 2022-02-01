Ордец: «Говорил Фонсеке, что „Динамо“ очень похоже на „Ливерпуль“ по стилю»

Защитник «Динамо» рассказал о встрече с бывшим тренером «Шахтёра» .

Похож ли Шварц на Луческу или Фонсеку? По игре в обороне требования и принципы Шварца такие же, как у Фонсеки. Кстати, я сейчас был в отпуске в Киеве и случайно встретил Паулу в ресторане! Разговорились минут на 40. Он меня спрашивал про Сандро: «Вижу, вы играете в более вертикальный футбол». Я рассказывал, что по стилю очень похоже на «Ливерпуль»: много прессинга, нужно успевать на подборы, высокая линия обороны.

У Луческу было немного по-другому. Он делал упор на атаку – тогда в «Шахтере» играло много бразильцев и задачи высоко поднимать оборонительную линию не было. Возможно, я был помоложе и просто не замечал таких нюансов. Но когда пришел Фонсека, мы стали уделять очень много внимания игре в линию сзади. Много просматривали «Наполи» Маурицио Сарри, а когда играли с ними в еврокубках, то разобрали их игру на мелкие детали.

Помню, когда Паулу только пришел в «Шахтёр», то сразу сказал: «Я сделаю все, чтобы каждый из вас вышел на новый уровень». И знаешь, все, кто играл при Фонсеке, реально прибавили.

Фонсека смотрит матчи «Динамо»? Да, он сказал, что за мной следит. Плюс, у него же было предложение из России. И не одно! Паулу тоже об этом рассказывал. Но, видишь, он отказался.