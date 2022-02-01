Тренер «Динамо»: «Старались следовать своей игровой философии»

Тренер «Динамо» прокомментировал поражение московской команды от словацкого «Ружомберока» в товарищеском матче.

Для данного периода подготовки к возобновлению сезона выглядели неплохо. Мы старались следовать своей игровой философии, действовали активно, прессинговали, хотя и не создали много голевых моментов. К сожалению, игроки не всегда принимали верные решения в финале эпизодов.

Так получилось, что сегодня задействовали много молодежи. Она получила свой шанс, и для этих ребят это был хороший опыт. Конечно, мы всегда хотим выигрывать, но мы знаем в какой стадии подготовки находимся, поэтому не придаем результату большого значения. У тренерского штаба были вопросы к команде по прессингу, но сегодня мы увидели хороший импульс в движении футболистов при попытках отобрать мяч. Мы работали над этим, в том числе на теоретических занятиях. Виден прогресс, продолжаем двигаться в выбранном направлении.