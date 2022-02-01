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Тренер «Динамо»: «Старались следовать своей игровой философии»

сегодня, 19:51
РужомберокЛоготип футбольный клуб Ружомберок2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Тренер «Динамо» Волкан Булут прокомментировал поражение московской команды от словацкого «Ружомберока» в товарищеском матче.

Для данного периода подготовки к возобновлению сезона выглядели неплохо. Мы старались следовать своей игровой философии, действовали активно, прессинговали, хотя и не создали много голевых моментов. К сожалению, игроки не всегда принимали верные решения в финале эпизодов.

Так получилось, что сегодня задействовали много молодежи. Она получила свой шанс, и для этих ребят это был хороший опыт. Конечно, мы всегда хотим выигрывать, но мы знаем в какой стадии подготовки находимся, поэтому не придаем результату большого значения. У тренерского штаба были вопросы к команде по прессингу, но сегодня мы увидели хороший импульс в движении футболистов при попытках отобрать мяч. Мы работали над этим, в том числе на теоретических занятиях. Виден прогресс, продолжаем двигаться в выбранном направлении.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 22:07
Преподаватель философии. Это была сдача зачётов.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:58
Молодёжь надо наигрывать. А результаты будут в официальных играх.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 20:53
Сейчас бы ещё с военными парнями из Катара сыграть...
протон
протон
сегодня в 20:36
Смолов вроде неплохо вписывается в игру. Много вопросов к защите
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 20:36
Да хорош ныть,весна покажет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:24
Какая еще философия...
Capral
Capral
сегодня в 20:22, ред.
Тренер говорит, что на теоретических занятиях, тоже, много уделяется внимания прессингу. Но, тот, кто хоть немного понимает футбол, знает, что прессинг- это только один из элементов футбола, это не теория. Получается, что у Динамо, теория и прессинг- одно и тоже? Так в чём же фишка, где зерно?
Capral
Capral
сегодня в 20:15
Кто-нибудь, услышал от тренера Динамо, что-нибудь, кроме прессинга? И в этом, вся философия Динамо? У Ливерпуля, тоже, всё, исключительно сводится к прессингу....? Да, состав не основной, но, философия команды- очень однообразная.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:00
Хорошо если старались.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:55
По сути играл состав Динамо 2
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:55
Да всё нормально будет. Сегодня посмотрели молодёжь .
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