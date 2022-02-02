Созин — о переходе Чалова в «Базель»: «Швейцарская лига не хуже РПЛ»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.
Хотелось бы понять — кого ЦСКА возьмёт вместо Чалова. Понимаю, раз отдали Федю, значит кто-то уже на подходе. Как мне кажется, будущий нападающий будет сильнее Чалова. Посмотрим, как сыграет трансферная политика межсезонья. Всё же последние трансферы были не очень вменяемы: Бистрович, Фукс, Гайч… Часть из них сейчас в аренде, другая — без игровой практики.
Может быть, у Чалова получится перезагрузиться. Переход в Европу послужит толчком, он почувствует вкус игры. Не согласен с теми, кто называет чемпионат Швейцарии слабее РПЛ. Швейцарская Суперлига точно не хуже. А уж «Базель» вообще на уровне «Зенита». Если Федя поймёт, что такое другие скорости — мы только приобретём хорошего нападающего. Хотя он им и был: в прошлом лучший бомбардир РПЛ не может быть плохим нападающим.
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