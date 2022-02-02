Созин — о переходе Чалова в «Базель»: «Швейцарская лига не хуже РПЛ»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о переходе нападающего ЦСКА в «Базель» на правах аренды.

Хотелось бы понять — кого ЦСКА возьмёт вместо Чалова. Понимаю, раз отдали Федю, значит кто-то уже на подходе. Как мне кажется, будущий нападающий будет сильнее Чалова. Посмотрим, как сыграет трансферная политика межсезонья. Всё же последние трансферы были не очень вменяемы: Бистрович, Фукс, Гайч… Часть из них сейчас в аренде, другая — без игровой практики.