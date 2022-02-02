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Созин — о переходе Чалова в «Базель»: «Швейцарская лига не хуже РПЛ»

сегодня, 16:52

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.

Хотелось бы понять — кого ЦСКА возьмёт вместо Чалова. Понимаю, раз отдали Федю, значит кто-то уже на подходе. Как мне кажется, будущий нападающий будет сильнее Чалова. Посмотрим, как сыграет трансферная политика межсезонья. Всё же последние трансферы были не очень вменяемы: Бистрович, Фукс, Гайч… Часть из них сейчас в аренде, другая — без игровой практики.

Может быть, у Чалова получится перезагрузиться. Переход в Европу послужит толчком, он почувствует вкус игры. Не согласен с теми, кто называет чемпионат Швейцарии слабее РПЛ. Швейцарская Суперлига точно не хуже. А уж «Базель» вообще на уровне «Зенита». Если Федя поймёт, что такое другие скорости — мы только приобретём хорошего нападающего. Хотя он им и был: в прошлом лучший бомбардир РПЛ не может быть плохим нападающим.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 17:26
Может у него что и получится.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:24
Ну тут судить хуже или лучше я бы не стал.... но само слово Швейцария для Федора будет иметь значение
lotsman
lotsman
сегодня в 17:16
Не думаю что Швейцарская не хуже. По моему она слабее РПЛ.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:12
Для мастерства и опыта
..
Tex
Tex
сегодня в 17:10
Ну это как минимум Швейцария, что уже само по себе лучше...
beefs
beefs
сегодня в 17:07
посмотрим, хуже уже некуда...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:06
Федя должен много забивать в Базеле!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:04
С ним можно согласиться...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:00
Может в Швейцарии чему ни будь научиться.
1 984
1 984
сегодня в 16:56
Чалову нужна была смена обстановки, чтобы попытаться реанимировать карьеру. И на данный момент даже не особо важно куда, главное сам факт.
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