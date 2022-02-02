Агент Бегича: «Решение „Рубина“ вернуть Сильвие было неожиданным»

Агент Велибор Квргич прокомментировал досрочное возвращение защитника в «Рубин» из аренды в «Крыльях Советов».

Все просто, когда кто-то арендует футболиста, большинство клубов, которым принадлежат права на игрока, прописывает в контракте пункт о его возможном возвращении в следующее трансферное окно. Именно это и произошло. «Рубин» мог вернуть Сильвие при желании.

Для Бегича такое решение «Рубина» стало сюрпризом? Он планировал закончить сезон в «Крыльях Советов», готовился именно к этому варианту. И решение «Рубина» было довольно неожиданным. Но клуб имел на это полное право. Было ли это решение Леонида Слуцкого? Не знаю. Это идет от клуба, полагаю, решение принимали все вместе.

Поступали ли предложения по Бегичу этой зимой? Когда появляется что-то конкретное, мы в приватной беседе обсуждаем все с Сильвие. На данный момент конкретика есть только по одному вопросу — он возвращается в «Рубин» и продолжить выполнять свой контракт. Это единственный факт.

Сильвие намерен получить российский паспорт. Да, но это личные вещи, о которых мне говорить не разрешено. На эту тему лучше говорить лично с ним.