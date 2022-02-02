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«Почувствует вкус некомфортной жизни». Мостовой — о Чалове в «Базеле»

сегодня, 14:14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.

Чалов — молодец, что ушёл в «Базель». Главное, что ушёл именно в европейский клуб. «Базель» — классная команда. Правильно сделал, почувствует вкус некомфортной жизни. Он ушёл в аренду, Федя поиграет, у него есть шанс попробовать, доказать и показать. Швейцарский чемпионат сильный. В ЦСКА он выпал из обоймы, поэтому поступил правильно.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:31
Теперь Чалова видеть и слышать не будем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:37
Мостовой постепенно превращается в клоуна.
Rattlehead
Rattlehead ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:03, ред.
Наверное, Мостовой имел в виду адаптацию к новым условиям, а не жизнь в Европе как таковую.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:54, ред.
«Почувствует вкус некомфортной жизни». Мостовой — о Чалове в «Базеле».
Всё конечно вроде бы и правильно говорит Мостовой. И то что Фёдор молодой и были все предпосылки к тому что он должен был стать одним из ведущих молодых игроков в ЦСКА. И на него надеялись и давали много игрового времени, и даже в 2018 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Но вот что-то произошло после того времени и вроде бы молодой игрок с хорошими физическими и техническими данными стал с каждым сезоном уходить в тень самого себя лучшего. А ведь должен был добавлять и ему давали это время в играх в основе и надеялись что вот сейчас, вот завтра ... . Не знаю что произошло, но скорее всего на молодого парня свалилась аура величия которую разогревали в средствах массовой информации и наверняка в его окружении, мифические контракты из топ клубов Европы, новый контракт с лучшими условиями 💰 💰 💰 . И скорее всего с этим всем он и не смог совладать и выставить правильные приоритеты. Не знаю насколько поможет ему этот переход в Базель и сможет ли он перезагрузить себя, а самое главное хватит ли ему духа и характера справиться и перебороть себя самого, очень большой вопрос и очень большие сомнения. Но в любом случае я ему пожелаю чтобы всё у него получилось и он смог доказать прежде всего самому себе что он ещё готов к новым вызовам и победам ! Удачи тебе Фёдор !
Всем Добра !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:43
Странно, а почему жизнь в Базеле некомфортна? Федя трудолюбивый парень, от тренировок не отлынивает. Я думаю, наоборот ему комфортно будет, если, конечно играть будет. Посмотрим.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:36
Почувствует и поймет как ему было хорошо в ЦСКА.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 14:33
У Феди всё получится.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:31
Шанс надо использовать
shur
shur
сегодня в 14:28, ред.
...23 года это такой классный возраст по физике, по мышлению, язык на ходу
усваивается , уже есть небольшой опыт, темперамент .....Всё это у Федьке есть, дерзай
и забивай!!! Или загнись как Сашуля Какорин!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:24
Выбор сделан, а плох он или хорош покажет время. Смена клуба, а тем более чемпионата, должна встряхнуть Фёдора. Удачи ему.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:16
Возможно это как то встряхнет Федора и он заиграет в футбол
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