«Почувствует вкус некомфортной жизни». Мостовой — о Чалове в «Базеле».

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.
Чалов — молодец, что ушёл в «Базель». Главное, что ушёл именно в европейский клуб. «Базель» — классная команда. Правильно сделал, почувствует вкус некомфортной жизни. Он ушёл в аренду, Федя поиграет, у него есть шанс попробовать, доказать и показать. Швейцарский чемпионат сильный. В ЦСКА он выпал из обоймы, поэтому поступил правильно.
Всё конечно вроде бы и правильно говорит Мостовой. И то что Фёдор молодой и были все предпосылки к тому что он должен был стать одним из ведущих молодых игроков в ЦСКА. И на него надеялись и давали много игрового времени, и даже в 2018 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Но вот что-то произошло после того времени и вроде бы молодой игрок с хорошими физическими и техническими данными стал с каждым сезоном уходить в тень самого себя лучшего. А ведь должен был добавлять и ему давали это время в играх в основе и надеялись что вот сейчас, вот завтра ... . Не знаю что произошло, но скорее всего на молодого парня свалилась аура величия которую разогревали в средствах массовой информации и наверняка в его окружении, мифические контракты из топ клубов Европы, новый контракт с лучшими условиями 💰 💰 💰 . И скорее всего с этим всем он и не смог совладать и выставить правильные приоритеты. Не знаю насколько поможет ему этот переход в Базель и сможет ли он перезагрузить себя, а самое главное хватит ли ему духа и характера справиться и перебороть себя самого, очень большой вопрос и очень большие сомнения. Но в любом случае я ему пожелаю чтобы всё у него получилось и он смог доказать прежде всего самому себе что он ещё готов к новым вызовам и победам ! Удачи тебе Фёдор !
Всем Добра !!!
Всё конечно вроде бы и правильно говорит Мостовой. И то что Фёдор молодой и были все предпосылки к тому что он должен был стать одним из ведущих молодых игроков в ЦСКА. И на него надеялись и давали много игрового времени, и даже в 2018 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Но вот что-то произошло после того времени и вроде бы молодой игрок с хорошими физическими и техническими данными стал с каждым сезоном уходить в тень самого себя лучшего. А ведь должен был добавлять и ему давали это время в играх в основе и надеялись что вот сейчас, вот завтра ... . Не знаю что произошло, но скорее всего на молодого парня свалилась аура величия которую разогревали в средствах массовой информации и наверняка в его окружении, мифические контракты из топ клубов Европы, новый контракт с лучшими условиями 💰 💰 💰 . И скорее всего с этим всем он и не смог совладать и выставить правильные приоритеты. Не знаю насколько поможет ему этот переход в Базель и сможет ли он перезагрузить себя, а самое главное хватит ли ему духа и характера справиться и перебороть себя самого, очень большой вопрос и очень большие сомнения. Но в любом случае я ему пожелаю чтобы всё у него получилось и он смог доказать прежде всего самому себе что он ещё готов к новым вызовам и победам ! Удачи тебе Фёдор !
Всем Добра !!!