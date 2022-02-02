«Почувствует вкус некомфортной жизни». Мостовой — о Чалове в «Базеле».

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о переходе нападающего ЦСКА в «Базель» на правах аренды.

Чалов — молодец, что ушёл в «Базель». Главное, что ушёл именно в европейский клуб. «Базель» — классная команда. Правильно сделал, почувствует вкус некомфортной жизни. Он ушёл в аренду, Федя поиграет, у него есть шанс попробовать, доказать и показать. Швейцарский чемпионат сильный. В ЦСКА он выпал из обоймы, поэтому поступил правильно.