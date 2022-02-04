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Каттани: «Пока немного рано говорить о продлении контракта с Бакаевым»

сегодня, 13:19

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника Зелимхана Бакаева.

Бакаев действительно очень хорошо себя проявляет, провёл отличную игру с «Ригой». На каждой тренировке Зелимхан усердно работает, у него серьёзное отношение к делу на тренировочном сборе. Пока немного рано говорить о контракте. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.

На меня нет такого давления, что мне немедленно нужно продлить контракты со всеми игроками, которые есть в «Спартаке». Просто невозможно обновить сразу 24-25 контрактов. Были вопросы, которые требовали быстрого разрешения, как, например, в ситуации с Айртоном в конце декабря. Бакаев хочет остаться в «Спартаке», сейчас у нас открытая ситуация. Посмотрим, как будут развиваться события. Одного желания игрока остаться не всегда достаточно, есть множество деталей, которые требуется проанализировать.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:53
А чего тянуть то?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:44
в любой российской команде такой игрок лишним не будет ИМХО
Мaлик
Мaлик
сегодня в 13:41
Главное чтобы поздно потом не было
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:40
Что он городит? Зачем он про каких то 24-25 контракта говорит?
У Бакаева контракт заканчивается 30 июня и надо уже вести с ним переговоры, а не откладывать в долгий ящик.
Да сейчас многие скажут, что он не уйдёт, он хочет играть только за Спартак, но история говорит об обратном. Я сейчас не только про Спартака, а вообще про все клубы в частности. Из каждой команды так уходили игроки, а тем более когда сейчас действует правило, что можно за пол года до истечения контракта, вести переговоры и подписывать контракты без уведомления клуба.
Я не говорю, что он уйдёт в российские клубы, хотя в том же Спартаке таких случаев не мало, может и заграничный чемпионат уехать.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:37
Тут стоит поторговаться.
drug01
drug01
сегодня в 13:36
Значит будут смотреть
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:29
Может все же окажется в Динамо
pjc6zf7pr2np
pjc6zf7pr2np
сегодня в 13:24
Пока есть Федун, все бесполезно.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:20
Посмотрим что в итоге Каттани "накатает"....:)))
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