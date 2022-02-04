Каттани: «Пока немного рано говорить о продлении контракта с Бакаевым»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника Зелимхана Бакаева.
Бакаев действительно очень хорошо себя проявляет, провёл отличную игру с «Ригой». На каждой тренировке Зелимхан усердно работает, у него серьёзное отношение к делу на тренировочном сборе. Пока немного рано говорить о контракте. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.
На меня нет такого давления, что мне немедленно нужно продлить контракты со всеми игроками, которые есть в «Спартаке». Просто невозможно обновить сразу 24-25 контрактов. Были вопросы, которые требовали быстрого разрешения, как, например, в ситуации с Айртоном в конце декабря. Бакаев хочет остаться в «Спартаке», сейчас у нас открытая ситуация. Посмотрим, как будут развиваться события. Одного желания игрока остаться не всегда достаточно, есть множество деталей, которые требуется проанализировать.
У Бакаева контракт заканчивается 30 июня и надо уже вести с ним переговоры, а не откладывать в долгий ящик.
Да сейчас многие скажут, что он не уйдёт, он хочет играть только за Спартак, но история говорит об обратном. Я сейчас не только про Спартака, а вообще про все клубы в частности. Из каждой команды так уходили игроки, а тем более когда сейчас действует правило, что можно за пол года до истечения контракта, вести переговоры и подписывать контракты без уведомления клуба.
Я не говорю, что он уйдёт в российские клубы, хотя в том же Спартаке таких случаев не мало, может и заграничный чемпионат уехать.
У Бакаева контракт заканчивается 30 июня и надо уже вести с ним переговоры, а не откладывать в долгий ящик.
Да сейчас многие скажут, что он не уйдёт, он хочет играть только за Спартак, но история говорит об обратном. Я сейчас не только про Спартака, а вообще про все клубы в частности. Из каждой команды так уходили игроки, а тем более когда сейчас действует правило, что можно за пол года до истечения контракта, вести переговоры и подписывать контракты без уведомления клуба.
Я не говорю, что он уйдёт в российские клубы, хотя в том же Спартаке таких случаев не мало, может и заграничный чемпионат уехать.