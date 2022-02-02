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В «Манчестер Сити» убеждены, что Бернарду Силва продлит соглашение

вчера, 22:43

Боссы «Манчестер Сити» делают все возможное, чтобы удержать в клубе полузащитника Бернарду Силву. Контракт игрока истекает в 2025 году, но уже сейчас «Сити» хочет его продлить. При этом прошлым летом хавбек хотел сменить команду.

Как сообщает The Times, в «Манчестер Сити» уверены, что Бернарду Силва в итоге продлит трудовое соглашение. Футболист впечатлил руководство своей игрой. Стороны уже вступили в переговоры.

В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи в 29 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Все комментарии
jj7tthjxqmq8
jj7tthjxqmq8
вчера в 23:16
продлит никуда не денется
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:01
До 2025 года может все измениться.
beefs
beefs
вчера в 22:45
Руководство клуба знает что делает..
протон
протон
вчера в 22:44
Ни в кое случае Сити нельзя упускать Бернарду. Один из ключевых игроков команды и его очень сложно будет заменить, даже при наличии практически неограниченных денежных ресурсов.
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