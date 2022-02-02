В «Манчестер Сити» убеждены, что Бернарду Силва продлит соглашение

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вчера, 22:43

Боссы «Манчестер Сити» делают все возможное, чтобы удержать в клубе полузащитника . Контракт игрока истекает в 2025 году, но уже сейчас «Сити» хочет его продлить. При этом прошлым летом хавбек хотел сменить команду.

Как сообщает The Times, в «Манчестер Сити» уверены, что Бернарду Силва в итоге продлит трудовое соглашение. Футболист впечатлил руководство своей игрой. Стороны уже вступили в переговоры.

В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи в 29 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.