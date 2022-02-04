Газизов — о Fan ID: «Оформим, ничего страшного»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе будут оформлять Fan ID.

Конечно, оформим, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим.

Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать все возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно.