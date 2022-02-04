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Газизов — о Fan ID: «Оформим, ничего страшного»

сегодня, 15:41

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе будут оформлять Fan ID.

Конечно, оформим, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим.

Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать все возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:35
Интересно каким образом спасет этот fan id,если опять какие нибудь хаккеры видеокамеры отключат?
Насколько я припоминаю,после той истории с задержанием 450 человек и отключенными видеокамерами вся эта шумиха с id и поднялась.
beefs
beefs
сегодня в 16:11
И это правильно...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:05
Без лишней истерики!
Клуб этим займётся и без проблем сделает игрокам и сотрудникам. Ну, а нытики всегда будут, они ещё со времён царя Гороха были и не перевелись.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:54
Будем всячески отбиваться.
протон
протон
сегодня в 15:49
А сейчас что, небезопасно?
Единственный момент при походе на футбол, когда возникает чувство опасности - это когда проходишь мимо ментов и грузовичка с омоновцами.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:44
Забудь про компенсацию от Федуна, ничего страшного.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:42
Ничего, значит ничего.
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