Газизов — о Fan ID: «Оформим, ничего страшного»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе будут оформлять Fan ID.
Конечно, оформим, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим.
Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать все возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно.
Насколько я припоминаю,после той истории с задержанием 450 человек и отключенными видеокамерами вся эта шумиха с id и поднялась.
Насколько я припоминаю,после той истории с задержанием 450 человек и отключенными видеокамерами вся эта шумиха с id и поднялась.
Клуб этим займётся и без проблем сделает игрокам и сотрудникам. Ну, а нытики всегда будут, они ещё со времён царя Гороха были и не перевелись.
Клуб этим займётся и без проблем сделает игрокам и сотрудникам. Ну, а нытики всегда будут, они ещё со времён царя Гороха были и не перевелись.
Единственный момент при походе на футбол, когда возникает чувство опасности - это когда проходишь мимо ментов и грузовичка с омоновцами.
Единственный момент при походе на футбол, когда возникает чувство опасности - это когда проходишь мимо ментов и грузовичка с омоновцами.