Денис Макаров — о Слуцком: «Я не против подколок, но могу и ответить»

Полузащитник «Динамо» вспомнил свой период карьеры в «Рубине».

Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине»? У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. А меня можно было. Штрафовали раз 5-6. По-крупному, но суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные.

За что? Слуцкий мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так – почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе – это нормально.

Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу – отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому – нет? Мне не нравится такое отношение.

Сегодня Слуцкий оштрафует, а завтра – все нормально, проехали, продолжаем работу. Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы.

Может, я просто попадал под горячую руку Викторовичу, когда он был злой и срывался. Но дальше штрафов это не распространялось. Уже вечером я спокойно выходил на вторую тренировку.