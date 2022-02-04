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Денис Макаров — о Слуцком: «Я не против подколок, но могу и ответить»

сегодня, 11:20

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров вспомнил свой период карьеры в «Рубине».

Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине»? У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. А меня можно было. Штрафовали раз 5-6. По-крупному, но суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные.

За что? Слуцкий мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так – почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе – это нормально.

Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу – отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому – нет? Мне не нравится такое отношение.

Сегодня Слуцкий оштрафует, а завтра – все нормально, проехали, продолжаем работу. Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы.

Может, я просто попадал под горячую руку Викторовичу, когда он был злой и срывался. Но дальше штрафов это не распространялось. Уже вечером я спокойно выходил на вторую тренировку.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 13:54
у шварца не забалуешь, он штрафовать не будет - сразу к стенке...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:44
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:37
На Леню лучше не огрызайтесь, а про подколки в его адрес даже не думайте!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 12:48
23 года, ты наемный работник, тренер твой начальник, Макаров ничего не путает???
Cat01
Cat01
сегодня в 12:30
Лучше о футболе думать
Сп62
Сп62
сегодня в 12:24
Пальцем показывать на других не по-джельтменски.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:18
Так возьми и ответь, если мозгов хватит.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:09
Мне кажется, это должно оставаться внутри команды.
Capral
Capral
сегодня в 11:54
Лёня конечно псих, но Макарка, ведет себя не по мужски. Кому надо знать, что было между ними? Было и было, а рассказывать, и выносить это грязное бельё- чести не делает Макарову.....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:50
Нужно себя менять...иначе крах карьере
sv_1969
sv_1969 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:26
Думаю так и есть
makkie
makkie
сегодня в 11:25
Похоже, из-за характера Макарова его и продали в Динамо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:22
Лёня совсем распустился.
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