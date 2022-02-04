Президент «Урала» — о Fan ID для футболистов: «Это какой-то маразм»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи, что всем футболистам, тренерам и сотрудникам клубов РПЛ нужно будет получать Fan ID, чтобы попасть на стадион.

Для чего? Зачем? Я не могу понять. А если футболисты не захотят оформлять Fan ID, матчи не состоится? Это вообще какая-то ерунда, я вообще этого не понимаю.

Футболисты скажут: а мы не пойдем, да не будем мы Fan ID получать... И что нам делать? В контракте мы этого не пропишем, что мы обязаны еще Fan ID какой-то делать. У них есть карточки футболистов, они получают карточки, у каждого футболиста есть карточка. Для чего им еще делать Fan ID? Кто это придумал? Кто это начинает запускать? Это вообще какой-то маразм.