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Президент «Урала» — о Fan ID для футболистов: «Это какой-то маразм»

сегодня, 14:01

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи, что всем футболистам, тренерам и сотрудникам клубов РПЛ нужно будет получать Fan ID, чтобы попасть на стадион.

Для чего? Зачем? Я не могу понять. А если футболисты не захотят оформлять Fan ID, матчи не состоится? Это вообще какая-то ерунда, я вообще этого не понимаю.

Футболисты скажут: а мы не пойдем, да не будем мы Fan ID получать... И что нам делать? В контракте мы этого не пропишем, что мы обязаны еще Fan ID какой-то делать. У них есть карточки футболистов, они получают карточки, у каждого футболиста есть карточка. Для чего им еще делать Fan ID? Кто это придумал? Кто это начинает запускать? Это вообще какой-то маразм.

Буду ли я оформлять Fan ID, если всех сотрудников клубов РПЛ обяжут это делать? Я не знаю.

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протон
протон
сегодня в 14:07, ред.
Для любых экзекуций, наказания, контроля и т.п. УЖЕ достаточно паспорта и именного билета!...это уже давно делается...
Оставьте людей в покое со своими куар кодами, фан ай ди, ковидами и прочей ерундой!...
Дайте людям спокойно жить!
И пенсию в 60 верни...
реально не понимаю зачем нужен новый QR-код. У людей есть паспорт. Не проще ли оцифровать паспорт (поставить на него условный QR-код) и использовать его едино для всего? Для медицины, для спорта и т.д. и т.п.?
Мне кажется, что эта эпопея с разными кодами - это лишь желание отмыть деньги на новой кампании.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 14:05
Полностью поддерживаю Иванова
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