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Адамов рассказал, что президент «Урала» посоветовал ему перейти в «Зенит»

сегодня, 08:33

Защитник Арсен Адамов рассказал, что президент «Урала» Григорий Иванов посоветовал ему перейти в «Зенит».

Были ли прошлой осенью намеки на то, что я перейду в «Зенит»? Если честно, не помню после какой игры президент клуба сказал, что есть интерес со стороны «Зенита». Но не после той — позже. Я не обращал на это внимания, потому что до зимнего перерыва оставалось еще несколько игр. Был сосредоточен на них. А перешел, получилось, уже в январе.

Было предложение и из другой команды («Локомотив»), и многие у нас думали, что перейду именно в нее. Но первые 4-5 дней сбора в Эмиратах я пропустил. Когда прилетел, президент клуба сказал, что есть большой интерес со стороны «Зенита». Спросил, как я на это смотрю. Ответил, что положительно. Викторович говорит: «Я тоже хочу, чтобы ты пошел в „Зенит“». И так получилось, что уже через три дня после нашего разговора клубы обо всем договорились.

Не удивило ли меня, что Григорий Иванов посоветовал перейти в «Зенит»? Я и сам хотел именно сюда. «Зенит» — самый сильный в чемпионате, каждый год играет в еврокубках. Это большой вызов для меня. А у Викторовича таких вопросов не задавал. Он ко мне всегда как к сыну относился. И поэтому, думаю, хотел, чтобы я перешел в сильный клуб.

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Все комментарии
Накир
Накир
сегодня в 11:11
теперь доказывай что не зря перешел
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:08
Адамов долго будут в памяти приятные воспоминания о Урале.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:41
Плохого президент не посоветует..:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53
Правильно сделал, что перешёл...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:42
Может неожиданно потеряться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:35
По нашим меркам это как Барселона
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