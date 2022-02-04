Карпин: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева в сборную России»

Наставник сборной России по футболу в беседе с клубной пресс-службой «Динамо» поделился впечатлениями от посещения сбора команды в Турции. Тренер отметил, что может быть вызван в сборную.

Следим и за вашими матчами, там, где больше кандидатов в сборную России. В «Зените» еще большее количество, понятно, что и «Динамо», ЦСКА , «Спартак», за этим клубами хочешь не хочешь — следишь.

Кого еще могу выделить? Дима Скопинцев. Возможно будем рассматривать в сборную России, если будет играть, почему нет. Грулев. Лесовой на поле еще не выходил в этом году, а так посмотрим.

Мой стиль похож на стиль Сандро Шварца? Да, возможно. Мы тоже играем по схеме 4-3-3. Требования, которые предъявляет Сандро, во многом похожи.