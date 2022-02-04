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Карпин: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева в сборную России»

сегодня, 19:38

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин в беседе с клубной пресс-службой «Динамо» поделился впечатлениями от посещения сбора команды в Турции. Тренер отметил, что Дмитрий Скопинцев может быть вызван в сборную.

Следим и за вашими матчами, там, где больше кандидатов в сборную России. В «Зените» еще большее количество, понятно, что и «Динамо», ЦСКА, «Спартак», за этим клубами хочешь не хочешь — следишь.

Кого еще могу выделить? Дима Скопинцев. Возможно будем рассматривать в сборную России, если будет играть, почему нет. Грулев. Лесовой на поле еще не выходил в этом году, а так посмотрим.

Мой стиль похож на стиль Сандро Шварца? Да, возможно. Мы тоже играем по схеме 4-3-3. Требования, которые предъявляет Сандро, во многом похожи.

Заключительный сбор «бело-голубых» состоится также в Турции с 7 по 18 февраля.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:47
Скопинцева надо в сборную пригласить.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:24
Вот и Валера прорезался.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:05, ред.
Если все российские футболисты Динамо вернутся в строй и наберут к весне максимальную форму московский клуб, сможет претендовать на роль базовой команды страны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:58
Георгиевич не зря разьезжает по миру.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:54
Тренеру видней кого брать кого нет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:45
Возможно будем рассматривать в сборную России, если будет играть, почему нет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1301803/skopincev-dmitriy-rossiya 04.02.2022
Смотри Валера!
Loko57
Loko57
сегодня в 19:41
Главное пройти поляков!
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