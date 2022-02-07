Кубок Африки в цифрах: ровно 100 голов, 6 серий пенальти и 14 удалений. Мане, Менди и Абубакар — лучшие

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вчера, 16:59

Рекорды «чудовищного турнира».

Василий Уткин назвал Кубок африканских наций «чудовищным турниром», и он не одинок в своих ощущениях. «Соккер.ру» выясняет, так ли в действительности был плох КАН, как его малюют. Опираемся на объективные данные.

Самые важные цифры

100 — на красивом числе замерла общая результативность турнира: на Кубке Африканских Наций 2021 было забито ровно 100 голов. Впрочем, в пересчете на количество матчей получаем безрадостную статистическую картину: средняя результативность матчей КАН-2021 не дотягивает даже до двух голов за игру — 1.92. Почувствуйте разницу: на сыгранном в прошлом году чемпионате Европы было забито 142 гола в 51 матче (2.78).

18 — самый популярный счет на Кубке Африки — 1:0, он был зафиксирован в 18 матчах из 52 (35% всех встреч турнира). А в 8 матчах голов и вовсе не было, 15% матчей завершились нулевыми ничьими. Таким образом, в половине матчей КАН-2021 забито не больше одного гола. И это сущая катастрофа.

14 — в 52 матчах Кубка Африканских Наций арбитры показали 189 желтых карточек и 14 красных. Для сравнения, на Евро-2020, проходившем в аналогичном формате, было 148 предупреждений и 6 удалений.

6 — в шести матчах плей-офф из 16 (37.5%) выяснение отношение забредало в самые дебри, победителя определяла серия пенальти. В числе прочих такой сценарий был у финала, матча за третье место и одного из полуфиналов.

1 — шесть раз на Кубке Африки команды играли дополнительное время, и только один гол был забит за три часа экстра-таймов: Трезеге принес Египту победу над Марокко голов на 100-й минуте в четвертьфинальном противостоянии.

Команды: достижения и «достижения»

14 – Камерун, который мечтал о победе на домашнем Кубке африканских наций, но разбивший свои мечты в серии пенальти полуфинальной встречи с Египтом, стал самой результативной командой турнира с 14 голами (в среднем 2 гола за игру). Буркина-Фасо и Сенегал забили по 9 мячей, а Египет умудрился выиграть серебряные медали, отличившись только 4 раза. Мохамед Салах и его команда не сумели забить в 4 из 7 матчей на турнире.

2 – зато красноречиво подчеркивает образ скудного на голы турнира тот факт, что в финале встречались команды с самыми надежными оборонительными линиями на КАН: Сенегал и Египет пропустили по 2 мяча в семи встречах. Египтян сумели огорчить нигерийцы в первом туре групповой стадии (0:1) и марокканцы в четвертьфинале (3:1), а «Львов Теранги», начавших с четырех сухих матчей подряд ждали не роковые пробоины в четвертьфинале против Экваториальной Гвинеи (3:1) и полуфинале против Буркина-Фасо (3:1).

17 — самой грубой командой на КАН-2021 стала Буркина-Фасо, добравшаяся до полуфинала и занявшая итоговое четвертое место. «Жеребцы» получили 17 желтых карточек и одну красную.

2 — а вот футболистов Ганы и Кабо-Верде изгоняли с поля дважды. Эти команды — лидеры по красным карточкам.

26 — больше всего сэйвов совместными усилиями совершили вратари сборной Египта, Мохамед Аль-Шенави и Мохамед Абугабаль. Последний еще и две серии пенальти выиграл для «Фараонов», а в финале потянул два удара с «точки» — один в игре от Мане, второй в серии от Буна Сарра.

63.7 — сборная Алжира, которая сложила с себя полномочия победителей Кубка Африканских Наций, заняв последнее место в группе (нулевая ничья и два поражения), больше всех владела мячом на турнире — 63.7% игрового времени. И куда их это завело? Финалисты, кстати, по этому компоненту не входят даже в топ-3: у Сенегала пятое место (57.9%), у Египта и вовсе десятое (52%).

Лучшие игроки Кубка Африканских Наций 2021

- Садио Мане был признан лучшим футболистом Кубка Африки. На счету вингера «Ливерпуля» 3 гола и 2 ассиста в 7 матчах, а также решающий удар с пенальти в серии финального матча с Египтом. Мане — первый сенегалец, которому удалось выиграть Английскую Премьер-Лигу (2019/20) и европейскую Лигу чемпионов (2018/19), а теперь он принес своей сборной первую в истории победу на Кубке Африки. Герой.

- Эдуар Менди признан лучшим вратарем Кубка африканских наций. За неполный год голкипер «Челси» и сборной Сенегала выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стал чемпионом Африки. Также Менди был признан лучшим голкипером сезона в ЛЧ -2020/21 и получил приз The Best от ФИФА как сильнейший вратарь 2021 года.

- Камерунец Венсан Абубакар получил «Золотую бутсу» КАН-2021, он забил 8 голов на турнире. Интересно, что второе место в списке лучших бомбардиров занял другой форвард сборной Камеруна — Карл Токо Экамби. Самые результативные футболисты не из числа «Неукротимых львов» сумели забить только по 3 мяча: Садио Мане (Сенегал), Габадиньо Мханго (Малави), Ибрахима Конате (Мали) и Софьян Буфаль (Марокко).

- Тройку лучших ассистентов составили Мартин Хонгла, Коллинс Фай (оба — Камерун) и Исса Каборе (Буркина-Фасо), сделавшие на Кубке Африки по 3 ассиста.