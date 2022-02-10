«У вас нет яиц, вы обоср**ись». Моуриньо – о поражении «Ромы» в Кубке

Издание Il Corriere dello Sport опубликовало высказывания наставника «Ромы» в раздевалке после поражения клуба от «Интера» в Кубке Италии (0:2):

Я хочу узнать, почему вы обоср**ись в первые десять минут. Каждый из вас, без исключений.

Я хочу узнать, почему за последние два сезона вы стали такими ничтожествами по сравнению с топовыми клубами. Если мы будем вести себя как маленькая команда, судьи будут относиться к нам соответствующе. «Интер» — суперкоманда, но вместо того, чтобы настроиться на них, вы обоср**ись.

Худший недостаток мужчины — это отсутствие яиц, личности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию С, без давления, без чемпионов и огромных стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужика.