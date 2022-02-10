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«У вас нет яиц, вы обоср**ись». Моуриньо – о поражении «Ромы» в Кубке

сегодня, 18:25
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Издание Il Corriere dello Sport опубликовало высказывания наставника «Ромы» Жозе Моуриньо в раздевалке после поражения клуба от «Интера» в Кубке Италии (0:2):

Я хочу узнать, почему вы обоср**ись в первые десять минут. Каждый из вас, без исключений.

Я хочу узнать, почему за последние два сезона вы стали такими ничтожествами по сравнению с топовыми клубами. Если мы будем вести себя как маленькая команда, судьи будут относиться к нам соответствующе. «Интер» — суперкоманда, но вместо того, чтобы настроиться на них, вы обоср**ись.

Худший недостаток мужчины — это отсутствие яиц, личности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию С, без давления, без чемпионов и огромных стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужика.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 22:06
Да любой тренер так скажет в раздевалке после безропотного проигрыша. Это его работа. Кто то по башке каждого погладит и саркастически поблагодарит, а кто скажет, что если в следующий раз так сыграешь я тебя .йца оторву и сделаю тебе из них серьги))
А кто то на эмоциях вот так, как Жозе.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:13
ну рома - это щенячья команда, известный факт. Волк лишь на эмблеме.
Но и моур не шибко стратег, так что такое.
Ну и про мужиков и яйца сказал верно, в целом.
протон
протон
сегодня в 20:48
"Худший недостаток мужчины – отсутствие яиц, характера"
По мне так всегда перекладывать вину на судей и игроков, абсолютно не признавать своих просчетов тоже серьезный недостаток, который присутствует у Маура уже давно. Но покуда находятся владельцы которые верят в его "Во всем виноваты все вокруг, я еще топ" неустойки не закончатся еще лет 10.
протон
протон
сегодня в 20:46
Слуцкий: "Мы обо76ись, мы - 77", 2016.
Дзюба: "Мы обкакались", 2020.
Моуриньо: "ВЫ обо76ись", 2022.
112910415
112910415
сегодня в 20:38
почему бы и не сказать ?!
( ну, если на камеру, тогда похуже )
galem72
galem72
сегодня в 20:36
Ничего нового. Португальская посредственность винит во всех бедах игроков, хотя искать причину нужно в нём.
Loko57
Loko57
сегодня в 19:38
Наверное всё-таки надо на себя сначала посмотреть!
Elliada
Elliada
сегодня в 19:31
Во всех клубах за результат отвечает тренер. И только в Роме вся ответственность на игроках. По крайней мере так Маур считает
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:29
Очередное разочарование для Маура
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:08
Какой тренер, такая и команда. А Моур как тренер закончился в 2010, после чего словил жирнейшую звезду, и решил уже не напрягаться.
Zak11
Zak11
сегодня в 19:01
Последние лет 5 у Жозе совсем не складывается карьера тренера. Видимо его футбол действительно устарел. Особенный уже не такой и особенный.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:00
Судя, что данные высказывания стали достоянием общественности, недолго переводчику осталось в "Роме" работать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 18:50
Да это типичный стиль Мавра, у меня посмотри в топ-комментах, он в "Реале" примерно так же разговаривал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:49
Жозе нужно организовать мастер-класс, пригласить Симеоне, и в нужный момент он скажет: "Посмотрите на мужика, у которого есть яйца", и Диего выйдет и потрясет своими текстикулами, как он любит. Наглядность очень важна!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 18:44
Я хочу узнать, почему за последние два сезона вы стали такими ничтожествами по сравнению с топовыми клубами.
Отвечаю потому что ты пришел
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:36, ред.
Так это было в раздевалке или перед камерами? Во любом случае, дни Моура в Роме сочтены. Его схема слива себя самого не меняется. Всё по старому. Публичные унижения и оскорбления игроков, а сам он как всегда "особенный"! Кто захочет после этого играть за такого тренера? Нормальные тренеры защищают своих игроков перед прессой в любой ситуации, а потом уже устраивают внутренние разборки в раздевалке. Короче, заждался Жозик своей "заработанной" неустойки, очень заждался.
allemz
allemz
сегодня в 18:35
Жозе платят деньги за то, чтобы у игроков были яйца, но видимо срыв запланированный, дело в ускорении увала и получении сладкой неустоечки, процесс запущен)
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 18:30
Так бывает!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:27
Резко по мужски !)
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