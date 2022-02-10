«Милан» провёл встречу с агентами Ботмана из «Лилля»

«Милан» провел встречу с представителями защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
«Милан» подтвердил агентам Свена Ботмана свое намерение подписать игрока в июне. Встреча в Милане прошла позитивно.
«Ньюкасл» настаивал на трансфере [Ботмана] уже несколько месяцев, но «Милан» не прекратит попытки подписания.
Недавно в «Милане» комментировали информацию о возможном подписании Ботмана.
Хороший защитник, а Пиоли сделает его ещё лучше. Стефано умеет работать с футболистами. Вместе с Томори закроют центр обороны на долгие годы.
Хороший защитник, а Пиоли сделает его ещё лучше. Стефано умеет работать с футболистами. Вместе с Томори закроют центр обороны на долгие годы.