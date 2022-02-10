«Милан» провёл встречу с агентами Ботмана из «Лилля»

«Милан» провел встречу с представителями защитника «Лилля» , сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Милан» подтвердил агентам Свена Ботмана свое намерение подписать игрока в июне. Встреча в Милане прошла позитивно.

«Ньюкасл» настаивал на трансфере [Ботмана] уже несколько месяцев, но «Милан» не прекратит попытки подписания.