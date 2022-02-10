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«Милан» провёл встречу с агентами Ботмана из «Лилля»

сегодня, 21:09

«Милан» провел встречу с представителями защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Милан» подтвердил агентам Свена Ботмана свое намерение подписать игрока в июне. Встреча в Милане прошла позитивно.

«Ньюкасл» настаивал на трансфере [Ботмана] уже несколько месяцев, но «Милан» не прекратит попытки подписания.

Недавно в «Милане» комментировали информацию о возможном подписании Ботмана.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:36
Пока Топ-клубы бегают за деревяшками, в это время Милан хочет урвать качественного защитника и недорого. Есть еще в Аяксе талантище - Схюрс!
протон
протон
сегодня в 21:10
Ботман Томори топ связка молодых
Хороший защитник, а Пиоли сделает его ещё лучше. Стефано умеет работать с футболистами. Вместе с Томори закроют центр обороны на долгие годы.
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