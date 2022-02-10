Конте просит руководство «Тоттенхэма» подписать Видаля

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сегодня, 21:05

Главный тренер «Тоттенхэма» по-прежнему хочет видеть в своей команде из «Интера». По слухам, «граф» попросил руководство «шпор» подписать чилийца в лондонский клуб. Контракт Видаля действует до лета текущего года.

Конте в своей тренерской карьере уже дважды работал с Артуро – в «Ювентусе» и «Интере».