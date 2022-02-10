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Конте просит руководство «Тоттенхэма» подписать Видаля

сегодня, 21:05

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте по-прежнему хочет видеть в своей команде Артуро Видаля из «Интера». По слухам, «граф» попросил руководство «шпор» подписать чилийца в лондонский клуб. Контракт Видаля действует до лета текущего года.

Конте в своей тренерской карьере уже дважды работал с Артуро – в «Ювентусе» и «Интере».

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 22:51
Там уже он был и в довольно не плохо себя проявил. Он пару лет вполне способен побыть в отличной форме
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 22:38
вот если в Барсу Видаля - то скорее да,чем в АПЛ. Да и на фоне нынешнего состава Барсы,то надо ещё и Ибру подписывать на полставки.
sash71
sash71 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 22:34
Ну вот Барса взяла 38 летнего Алвеша, а тот молодым фору дает. Пашет за троих
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:20
Антоха ещё и комиссию собьёт.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 22:20
Куда ему АПЛ, лига черепах - потолок. Вообще то трансы Конте удивляют. Бедакур и Кулусевски. Бёрнли,Сотон.Ньюкасл - вынесут таких ребятишек вперёд ногами.
Если бы не Сон,то плелись бы во второй десятке,конечно кореец это двигатель команды. Защита - слабая,центр - более-менее, нападение так себе.Кейн вообще погас,теперь за него больше 70 никто не даст и то разве что МС.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:12
Конте решил обойтись с Леви по мягкому,ну нельзя же сразу ЛУКАКУ.
azkan
azkan
сегодня в 21:53
Пусть дадут Конте кого он хочет. Очень хочется посмотреть, что он может сделать со шпорами.
sash71
sash71
сегодня в 21:27
Видаль пахарь.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:24
При всём уважении к Артуру его время прошло. Конте даёт понять не ждите чудес от «Тоттенхэма», еврокубков не видать.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:15
Думаю в Интере будут не против продажи Артуро.
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