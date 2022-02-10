Конте просит руководство «Тоттенхэма» подписать Видаля

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте по-прежнему хочет видеть в своей команде Артуро Видаля из «Интера». По слухам, «граф» попросил руководство «шпор» подписать чилийца в лондонский клуб. Контракт Видаля действует до лета текущего года.
Конте в своей тренерской карьере уже дважды работал с Артуро – в «Ювентусе» и «Интере».
Если бы не Сон,то плелись бы во второй десятке,конечно кореец это двигатель команды. Защита - слабая,центр - более-менее, нападение так себе.Кейн вообще погас,теперь за него больше 70 никто не даст и то разве что МС.
Если бы не Сон,то плелись бы во второй десятке,конечно кореец это двигатель команды. Защита - слабая,центр - более-менее, нападение так себе.Кейн вообще погас,теперь за него больше 70 никто не даст и то разве что МС.