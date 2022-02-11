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Клуб 4-го дивизиона Франции попросил ПСЖ предоставить стадион для Кубка

сегодня, 09:17

Футбольный клуб «Версаль» из 4-го французского дивизиона находится в поисках стадиона для проведения поединка 1/2 финала Кубка Франции.

В четвертьфинале «Версаль» обыграл соседей по дивизиону «Бержерак» (1:1 по пен. 5:4). По результатам жеребьевки, следующим соперником любительской команды будет «Ницца».

Игра состоится 1 или 2 марта, ее хозяином должен быть «Версаль». Однако стадион команды не соответствует требованиям для проведения игры такого масштаба. В связи с этим руководство «Версаля» обратилось к ПСЖ с просьбой провести встречу на «Парк де Пренс».

«Версаль» должен согласовать все детали до следующей пятницы. «Ницца» согласна принять игру на своем поле, если больше не будет вариантов.

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