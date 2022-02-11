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«Барселона» видит в Кессье замену Бускетсу

сегодня, 10:46

25-летний хавбек «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. В услугах ивуарийского футболиста заинтересована «Барселона», сообщает Marca.

По информации источника, стороны близки к договорённости. Благодаря подписанию ивуарийца «сине-гранатовык» хотят укрепить свою линию полузащиты. «Барса» видит в Кессье замену 33-летнему Серхио Бускетсу.

Контракт Кессье с «Миланом» истекает летом текущего года. Стороны ранее не смогли договориться о продлении, так как Франка не устраивает предложенная заработная плата. Соответственно, игрок сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кессье сыграл в 17 матчах за «Милан» в итальянской Серии А и забил 5 голов. Также на его счету 5 поединков и 1 голевая передача в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 11:30
в такую барселону? ахахах это бред.лучше в Милане/
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:25
Может ещё останется!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:58
Более молодой приходит на смену.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:55, ред.
Видеть можно и Карлсона на крыше .!) А Кессье Удачи !
David Young
David Young
сегодня в 10:54
Достойная замена.
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