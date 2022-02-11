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«Астон Вилла» готова выкупить Коутиньо, но не хочет платить 40 млн евро

сегодня, 09:18

«Астон Вилла» намерена выкупить права на полузащитника Филиппе Коутиньо, который выступает в клубе на правах аренды из «Барселоны».

В арендном соглашении прописана сумма выкупа в размере 40 млн евро, однако «львы» не хотят платить такие деньги за переход бразильца. В «Астон Вилле» рассчитывают, что Коутиньо сможет убедить руководство «Барселоны» снизить запрашиваемую цену.

В каталонском клубе уже приняли окончательное решение о том, что Коутиньо больше не будет выступать за «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 14:29
Если он так хорош и полезен в АПЛ, то почему же 40 млн за Коута дороговато?
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 13:48
Приветствую!Но его цена 18 млн и контракт до лета 23 года!
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:45
Что творит Коут в АВ Джеррард раскрыл его
kasyak7
kasyak7
сегодня в 11:49
Ага щас.. может бесплатно отдать
ОПС
ОПС
сегодня в 10:26
Решат как нибудь.
sash71
sash71
сегодня в 10:24
Я думаю сойдутся на сумме в 20-25 лямов.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:22
Филиппе прям ожил в АПЛ...и голы забивает, и голевые передачи отдает, прям смотреть приятно
Барселоне Коутинью особо и не нужен, думаю они и сами будут рады избавиться от него, и они особо не будут сопротивляться его уходу и за условные 25-30 млн согласятся продать его
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:16
Барселона конечно ценник загнула.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:13
Надо самой решать
5tuudz46rx5g
5tuudz46rx5g
сегодня в 10:05
Как-то очень по-израильски себя ведут
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:52
торг уместен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:39
Поторговаться всегда полезно...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 09:37
Так будет хорошо.
beefs
beefs
сегодня в 09:36
не всегда возможности совпадают с желаниями...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:26
Надо договариваться
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:26
"И рыбку съесть, и косточкой не подавиться"
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