«Астон Вилла» готова выкупить Коутиньо, но не хочет платить 40 млн евро

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сегодня, 09:18

«Астон Вилла» намерена выкупить права на полузащитника , который выступает в клубе на правах аренды из «Барселоны».

В арендном соглашении прописана сумма выкупа в размере 40 млн евро, однако «львы» не хотят платить такие деньги за переход бразильца. В «Астон Вилле» рассчитывают, что Коутиньо сможет убедить руководство «Барселоны» снизить запрашиваемую цену.

В каталонском клубе уже приняли окончательное решение о том, что Коутиньо больше не будет выступать за «сине-гранатовых».