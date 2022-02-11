«Астон Вилла» готова выкупить Коутиньо, но не хочет платить 40 млн евро

«Астон Вилла» намерена выкупить права на полузащитника Филиппе Коутиньо, который выступает в клубе на правах аренды из «Барселоны».
В арендном соглашении прописана сумма выкупа в размере 40 млн евро, однако «львы» не хотят платить такие деньги за переход бразильца. В «Астон Вилле» рассчитывают, что Коутиньо сможет убедить руководство «Барселоны» снизить запрашиваемую цену.
В каталонском клубе уже приняли окончательное решение о том, что Коутиньо больше не будет выступать за «сине-гранатовых».
Барселоне Коутинью особо и не нужен, думаю они и сами будут рады избавиться от него, и они особо не будут сопротивляться его уходу и за условные 25-30 млн согласятся продать его
Барселоне Коутинью особо и не нужен, думаю они и сами будут рады избавиться от него, и они особо не будут сопротивляться его уходу и за условные 25-30 млн согласятся продать его