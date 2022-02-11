Роналду намерен обсудить будущее в «Манчестер Юнайтед» со своим агентом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
Португалец намерен обсудить своё будущее с агентом Жорже Мендешем.
Роналду не устраивает ситуация в МЮ, поэтому вполне возможно, что он может рассмотреть вариант с уходом из манчестерского клуба летом.
Ни один топ клуб не захочет связываться с Роналду. Пора ему подумать о завершении карьеры или о переходе в клуб-середняк.
Ни один топ клуб не захочет связываться с Роналду. Пора ему подумать о завершении карьеры или о переходе в клуб-середняк.
Да боссы МЮ хотят его оставить, только ради американского турне, где надеются получить много денежек, но отношение к другим игрокам, к болельщикам к истории клуба неправильные. Деньги выше результата.
Да боссы МЮ хотят его оставить, только ради американского турне, где надеются получить много денежек, но отношение к другим игрокам, к болельщикам к истории клуба неправильные. Деньги выше результата.