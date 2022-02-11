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Роналду намерен обсудить будущее в «Манчестер Юнайтед» со своим агентом

сегодня, 08:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

Португалец намерен обсудить своё будущее с агентом Жорже Мендешем.

Роналду не устраивает ситуация в МЮ, поэтому вполне возможно, что он может рассмотреть вариант с уходом из манчестерского клуба летом.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:40
Красивый шаг, но при условии что все свои финансовые аппетиты Роналду полностью удовлетворил.
sash71
sash71
сегодня в 14:29
Пусть уже зубами держится за МЮ. В его 38 лет молодится в футболе поздновато. Сейчас уже подошло много молодой поросли, которая по всем показателям не хуже КР7, а может и лучше. Надо понимать, что время приходит, когда себе задаёшься вопросом, что дальше ? Буффон к примеру решил не завязывать полностью с футболом и теперь заигран в Парме. На что и на куда КР7 рассчитывает можно только догадываться.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 14:28
Пора на родину, вернуться в ряды лиссабонских львов.
David Young
David Young
сегодня в 14:27
Возможно пора вернуться в лиссабонский Спортинг?
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 14:26
Партнёры не той системы, он пойдёт туда, где партнёры на его уровне)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:17
Что тут обсуждать? У МЮ нет будущего с Роналду!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:06
Этот все продолжает по клубам бегать. Как какие то проблемы так сразу бежит.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:50
только обсуждает бриолиновый))
112910415
112910415
сегодня в 11:48
вроде везде уже побывал ... )
4RT
4RT
сегодня в 11:24
Беги к арабам
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:17
Играть лучше надо, а не обсуждать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:10
Уже пора ему идти на сокращение зарплаты
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:45
Куда бежать то? В МЛС или В "ПСЖ" к Месси?
Nikohcw2311
Nikohcw2311
сегодня в 09:20
Беги с тонущего корабля, с Юве убежал, теперь и отсюда убежит
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 09:14
фигаро там фигаро тут да заканчивай уже ты с карьерой, все что можно было завоевать ты уже завоевал в составе реала, дальше только полировать скамейку тебе
Elliada
Elliada
сегодня в 08:55
Летом его агент всем клубам отправлял предложение подписать Роналду. Никто не согласился. Только из-за того, что Гвардиола пустил утку, МЮ решился на трансфер. И чем это для красных дьяволов обернулось? Вылет из кубков, 6-ое место в АПЛ, смена тренера, игроки разбегаются.

Ни один топ клуб не захочет связываться с Роналду. Пора ему подумать о завершении карьеры или о переходе в клуб-середняк.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:45
"Нравится, не нравится, терпи моя красавица"
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:35
Раналду МЮ нужен только для рекламы. А в остальном мы видим историю Рона с Ювентусом, но в МЮ он действует ускоренным способом. Мало того, что он командную игру ломает, так он ещё и коллектив разлагает.
Да боссы МЮ хотят его оставить, только ради американского турне, где надеются получить много денежек, но отношение к другим игрокам, к болельщикам к истории клуба неправильные. Деньги выше результата.
v6tfnw9q8dcb
v6tfnw9q8dcb
сегодня в 08:26
Вообще не стоило в такой МЮ возвращаться
beefs
beefs
сегодня в 08:24
А не пора подумать о другой форме участия в футбольной жизни...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:21
Титулов нет,чо там торчать!
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