Ракицкий откажет «Спартаку», но «Зенит» ищет защитника. Ловрен оказался слабым звеном

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вчера, 19:11

Вся надежда на новичков?

Сложные переговоры с Ракицким

Двадцать третьего января агент футболиста пожаловался, что его клиенту не предложили новый контракт. Уже через два дня босс «Зенита» Медведев подтвердил, что клуб переслал документы, ждет ответа от украинского защитника. Козыри на руках у левши, ведь Ярослав может подписывать личные соглашения с другими клубами, следовательно, чувствовать себя свободнее в выборе работы.

Тактика «Зенита» — не предлагать вовремя контракты полезным игрокам, не раз вызывала недовольство фанатов. В ней мало смысла. Ведь или не отпускают, как Дзюбу в «Рубин», или предлагают новые соглашения, как Ракицкому. Капелька уважения не помешает, особенно когда команда возрастная. Свежая кровь нужна не только во вратарской линии.

Без качественной игры в защите не пройти ни «Бетис», ни групповой этап следующей ЛЧ . И Ракицкого должны оставить по «бразильской» квоте. Именно как человека, что бросает центр защиты, бежит на левый угол чужой штрафной площади и навешивает мяч на голову форвардам или Ерохину. А вот за надежную оборону должны отвечать Барриос – вероятность его ухода падает из-за возраста, и два других центральных защитника.

Или даже один, когда речь о матчах РПЛ . В чемпионате России обязательно нашелся бы клуб, готовый подписать свободного агента Ракицкого. Широкова спрашивали о переходе Ярослава в «Спартак», ведь такой слух запустили, вероятно, не без благословения агента футболиста. Но украинец вряд ли хочет в состав «красно-белых», ведь привык играть за главного фаворита, что в УПЛ , что в РПЛ . И свободный агент в возрасте может уйти туда, где лучше заплатят.

«Зениту» выгодно продолжить трудовые отношения с Ракицким. А поскольку расходы на игроков никогда не пугали руководство клуба, то возможно повторение нынешних условий без существенного снижения, если контракт будет по схеме «1+1». Ярослав выбрал именно Санкт-Петербург, поскольку там живет его отец. Идет классическая игра намеков и слухов, чтобы обе стороны получили то, что им нужно. Семак хотел бы избавить «Зенит» от зависимости от ветерана в «билд-апе», но не получается.

Значит, надо ценить тех, кто приносит пользу. С другой стороны, игра Ракицкого в защите никогда не была идеальной, даже когда был на пике физической формы в «Шахтере». Поиски защитника продолжаются, ведь в классе новичков сомневаются, а один бывалый играет так, словно делает команде большое одолжение. Драйва в действиях молодых ребят и Ракицкого больше, чем в решениях Деяна Ловрена, именно о нем речь.

Ловрен не стал новым Ивановичем

Хорват пришел на роль Бранислава. Победитель Лиги чемпионов, защитник с солидным международным опытом в составе сборной Хорватии. Деян дерзкий и с лидерскими качествами. Оказалось, что близкий друг Салах не воспринимает игру за «Зенит» серьезно. Зарплата в Санкт-Петербурге ему нравится, но не более. Ловрен спорно провел осеннюю часть сезона.

Впрочем, разве в «Ливерпуле» Ловрен играл с концентрацией Ван Дейка или Диаша? Трансфер Деяна изначально казался опасным, у хорвата есть репутация парня, который «накосячит» и не моргнет глазом. В РПЛ , где «Зенит» — главный фаворит, редко видны жесткие персональные огрехи, но это скорее отражение статуса команды. По ворота «Зенита» бьют чаще, чем по воротам «Спартака», и это не комплимент.

Ловрен не справляется, об этом часто говорят аналитики, болеющие за «Зенит». На сборах Семак воспользовался подарком Бердыева – прислал на пробы казахского защитника Алипа. Теперь Нуралы забивает за новую команду красивые мячи, играя в центре защиты. А вот Адамова тестируют слева. Хотя основная ставка на Арсена будет все-таки на профильной позиции.

Ищут иностранца и проверят Адамова

Зимний чемпионат мира повлияет на мировой футбольный календарь. Смещаются рамки привычных сезонов. В том числе, российского чемпионата. Кроме того, будут проблемы с адаптацией летних новичков. Семак уже сыграл на опережение в атаке. Азмуна не оставили до лета, Сергеев и Альберто перешли зимой, а Дзюбу оставили для подстраховки и продолжения сложных переговоров.

В защите логично дать новый договор Сутормину. Хороший резервист, который отрезками смотрится справа в защите не хуже, чем Караваев. Также не лишним будет пересчитать защитников. Вариации «3-5-2» могут пригодиться в еврокубках, поэтому Ловрена, Чистякова, Ракицкого, Алипа и Адамова мало. Особенно если тот же Ловрен не останется в «Зените».

Народные симпатии могут оказаться на стороне Адамова, ведь в «Урале» смотрелся круто. Задатки прекрасные, может стать аналогом Джикии — парень из «Амкара» теперь капитан «Спартака». Вот только у Арсена мало опыта, а если руководство клуба не получит от Ловрена правильной игры весной, а Ракицкий отвергнет предложение о новом контракте, то начнутся проблемы.

Домашний матч против «Бетиса», чьи ряды косит омикрон, уже в четверг. Функциональное состояние «Зенита» соответствует фазе сезона – выходят из зимней спячки, поэтому в обороне не исключены ошибки, даже если испанцы прилетят без Фекира и еще парочки основных футболистов. Семак хочет видеть в защите полный порядок, а его очевидно нет. Причем не по вине Чистякова, а скорее из-за Ловрена.

Скауты рыщут в Серии А и Бундеслиге, там есть защитники, которых можно представить в «Зените». Вряд ли стоит ставить на Луиса Фелипе из «Лацио». А Джонатан Та из «Байера» может попросту отказать клубу РПЛ , с «Байером» мчится в Лигу чемпионов. Но если скауты хорошо поработают, то поставят не на статус и имя, а на характеристики. Двадцатилетний Маттиа Вити из «Эмполи» — интересный игрок, но там уже очередь из грандов.

Зато всегда есть рынок, вроде швейцарского. Тот же Сандро Лаупер из «Янг Бойз» — рабочий вариант, ведь это опорник, который играет в центре защиты. Но парней не из топ-5 надо тщательных проверять. Завтра Лаупер встретит новичка «Базеля» Чалова, хотя швейцарец далеко не единственный, кого стоит просмотреть скаутам «Зенита».

В ближайшее время выяснят, остается ли Ракицкий, уходит ли Ловрен, насколько состоятельный Адамов на новом уровне. А еще выберут правильную схему для игры с новыми форвардами и подыщут голкипера. В результате получат ответ, приедет ли новый защитник если не зимой, то летом. В Ловрене видели усиление под Лигу чемпионов, но ошиблись. «Зенит» нормально выступил в группе с двумя грандами, но за главный плей-офф не зацепился.