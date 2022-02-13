Лаксальт: «Мной интересовались „Зенит“ и „Локомотив“»

Защитник «Динамо» признался, что мог оказаться в других клубах РПЛ .

Вёл переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что все очень серьезно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо».