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Лаксальт: «Мной интересовались „Зенит“ и „Локомотив“»

сегодня, 00:20

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт признался, что мог оказаться в других клубах РПЛ.

Вёл переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что все очень серьезно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо».

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:58
Можешь гордиться теперь.
Capral
Capral
сегодня в 00:39
Вспоминаю, как в Уфе, из его зоны, Уфа два гола соорудила. Причем, весьма примитивно, играя в меньшинстве....
Cat01
Cat01
сегодня в 00:27
Какая радость
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:26
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