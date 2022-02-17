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«Зенит» уступил «Бетису» в матче Лиги Европы

вчера, 22:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

В первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 2:3.

Голами в составе петербургской команды отметились Артём Дзюба (18') и Малком (28'). За испанский клуб забили Гвидо Родригес (8'), Жозе Виллиан (18') и Андрес Гуардадо (41').

Ответная встреча состоится 24 февраля.

В параллельном матче «Боруссия» Дортмунд потерпела поражение от «Рейнджерс».

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Все комментарии
ZedZipper
ZedZipper ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 03:39
!!!!!!!!!!!!!!((((((((((((((((!!!!!!!!!!)))))))))))???????????!!!!!!!!!!!!!((((())))))))!!!!!!!!!!!
амурец
амурец
сегодня в 02:14
жаль, но в принципе ожидаемо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:52
Паруса порваны. У мушкетёра сегодня постный день.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:26
Доброй ночи 🌙!
А на кого валить ещё, главком Семак , ответственный за то что они ходят пешком !!! Например у Бердыева или Газзаева , не говоря о европейских тренеров , они бы точно не ходили бы 100% !!! Семак тренер уровня Тамбова и Уфы !!!
протон
протон
сегодня в 01:16, ред.
Благодаря этому сайту я начал более менее разбираться в футболе. Хотя сам ходил на футбол к проф. тренеру. Мужики интересуются на ставках, даю им советы прогнозы, так как не пропускаю ни один пост. Спасибо еще раз, еще один нюанс я стал более сдержанным не вспыльчивым и не обращать внимание на травлю. Фишка в том что звонили спрашивали куда на какой счет ставить. пронозы еще угадал им.
steelhead
steelhead ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:07
А что, есть какая-то система играть зимой в РФ? Ну, кроме хоккея, про эту систему знаю.
d1metras
d1metras ответ Главный судья (раскрыть)
сегодня в 00:06
ну в принципе нам там и место))
d1metras
d1metras
сегодня в 00:05
я и не сомневался что наши клубы начнут сезон именно так))) мне кажется пока это поколение деревянных паспортистов не состарится - у нас так и будут в европе результаты падать.. либо 11 легионеров либо с этими деревяшками старадать.
Хиромант
Хиромант ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
- А кто вам сказал, сэр, что при системе "осень-весна" мы играли в декабре, январе, феврале (как играют в Европе)?

- Какие на хрен "физические кондиции"? Вы бы хоть справочники почитали, или в гугле "пошарили" ... Тогда все наши успехи были на "морально-волевых" (и Кубок УЕФА "ЦСКА", и Кубок УЕФА "Зенита", и СуперКубок "Зенита"). При каких делах тут "ВАША СИСТЕМА"???
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 23:56
Кто играет на ставках наверное сегодня хорошо подзаработали
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 23:52
В Испании Бетис выпустит третий состав, молодёжку.и один фиг победит недоклуп
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:50
На правах кандидата в НО, соавторство:

Шаланды, полные печали,
Семак к Газпрому приносил,
А финансисты всё рыдали,
Когда он трансферы просил.

Я не скажу, про тити-мити,
Газпрома хоть казна и велика,
Но не хотелось, что б в Зените,
Валяли негры дурака/Семака ©a3r3v3
Futurista
Futurista ответ viv (раскрыть)
вчера в 23:45
Не боись)...Рейнджерс Спартаку в 1/8 попадется и Россия опять выйдет на 9 место в рейтинге...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ viv (раскрыть)
вчера в 23:26
нашу рпл все опускают к сожалению
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:22
Миша Боярский вздохнул спокойно и пошел в Красно-Белое за очередной порцией!
Павел Афанасьев
Павел Афанасьев
вчера в 23:19
Бразильцы в акуе от местных профи, кержак голевые пасы раздаёт, кузяй с трех метров в створ попасть не может...малком аж на газон рухнул от таких напарничков. Тут у любого руки опустятся.
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972 ответ viv (раскрыть)
вчера в 23:18
Охренеть! А ведь у них по сути, 2 клуба львиную долю всех очков приносят.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:16
Наш флагман как обычно по весне тонет,по осени всплывает и так по кругу
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:16
.
Главный судья
Главный судья ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:14
Просто гранд плюшевый
Главный судья
Главный судья ответ РемаркБулгакыч1972 (раскрыть)
вчера в 23:13
Так подожди еще 9 место там сильный коэф уйдет и мы там на 15 будем))
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
вчера в 23:13
Снова глянул голы Бетиса- такое чувство, что ворота пустые.Керж даже мяч не щупал.Во втором тайме тип навешивает- Керж как мешок, подпрыгнул, вроде прервать хочет, снова мимо мяча, тут же удар по воротам- Керж лапу к газону слегка потянул- мож лежало чего? Снова мимо мяча, хорошо , что и мимо ворот. Зениту срочно вратарскую проблему надо решать..А где то Шериф 2- 0 Брагу хлопнул, с минимумом бабла.
Ну как так? Может у них тренер есть?
viv
viv
вчера в 23:12
Рейтинг УЕФА: «Зенит» проиграл — Шотландия обошла Россию
«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).
А «Рейнджерс» победил в гостях дортмундскую «Боруссию» (4:2).

Таким образом, у российских клубов по итогам последних пяти сезонов осталось 34,282 балла. А шотландцы набрали 34,5 балла. Они обошли Россию в рейтинге УЕФА, поднялись на девятое место, а нас опустили на десятую позицию.
makkie
makkie
вчера в 23:11
Наверное ожидаемо.
Бетис на лёгком дамском забил Зениту три гола, приехав в Санкт-Петербург без 7 (!) основных игроков. А у Зенита не было только основного Ловрена. Ну и Азмуна, который уехал в Байер.
Тот случай, когда система "весна-осень" не работает. Бетис сейчас в тонусе, а вот Зенит только отходит после сборов. Были бы в равных физических кондициях - наверное были бы шансы даже на победу. А так поражение и призрачные шансы в ответке...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:11
Середняк Испании в Питера побеждает российского гранда,это прекрасно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:09
Веселая игра получилась, шла на три результата, моментов хватало у обоих ворот. Удачливее оказались гости, честь им и хвала. Ждем ответного матча .
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:07
Усы боярского вздохнули с облегчением
Павел Афанасьев
Павел Афанасьев
вчера в 23:07
Можно купить хоть семь роналду и месси....но пока лимит обязывает держать на поле месные бревна, толк от дорогих приобретений сводится к нулю.
shur
shur
вчера в 23:06
...за упокой не буду, это и есть наш сегодняшный уровень футбола в Европе,
представленный лидером первенства России...!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:06
Бетис был хорош, полурезервным составом обыграл Зенит. В ответке лидеры вернутся в строй, что тогда будет! На своем поле Бетис еще увереннее сыграет.
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