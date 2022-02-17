«Зенит» уступил «Бетису» в матче Лиги Европы

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вчера, 22:36

В первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 2:3.

Голами в составе петербургской команды отметились Артём Дзюба (18') и Малком (28'). За испанский клуб забили Гвидо Родригес (8'), Жозе Виллиан (18') и Андрес Гуардадо (41').

Ответная встреча состоится 24 февраля.

В параллельном матче «Боруссия» Дортмунд потерпела поражение от «Рейнджерс».