«Зенит» уступил «Бетису» в матче Лиги Европы

В первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 2:3.
Голами в составе петербургской команды отметились Артём Дзюба (18') и Малком (28'). За испанский клуб забили Гвидо Родригес (8'), Жозе Виллиан (18') и Андрес Гуардадо (41').
Ответная встреча состоится 24 февраля.
В параллельном матче «Боруссия» Дортмунд потерпела поражение от «Рейнджерс».
Кузяев считается техничным игроком, но то, как он обрабатывает передачи - кошмар. Ну и посмотрите на то, как отдают пас бразильцы - мячик катится по газону. Наши же зачем-то его подсекают, причем по поводу и без. Зачем? Чтобы партнеру тяжелее было его принять?
Почему нашим футболистам не развивают технику? Ну очевиднейшие технические ошибки постоянно.
Кузяев считается техничным игроком, но то, как он обрабатывает передачи - кошмар. Ну и посмотрите на то, как отдают пас бразильцы - мячик катится по газону. Наши же зачем-то его подсекают, причем по поводу и без. Зачем? Чтобы партнеру тяжелее было его принять?
Почему нашим футболистам не развивают технику? Ну очевиднейшие технические ошибки постоянно.
Бетис на лёгком дамском забил Зениту три гола, приехав в Санкт-Петербург без 7 (!) основных игроков. А у Зенита не было только основного Ловрена. Ну и Азмуна, который уехал в Байер.
Тот случай, когда система "весна-осень" не работает. Бетис сейчас в тонусе, а вот Зенит только отходит после сборов. Были бы в равных физических кондициях - наверное были бы шансы даже на победу. А так поражение и призрачные шансы в ответке...
Бетис на лёгком дамском забил Зениту три гола, приехав в Санкт-Петербург без 7 (!) основных игроков. А у Зенита не было только основного Ловрена. Ну и Азмуна, который уехал в Байер.
Тот случай, когда система "весна-осень" не работает. Бетис сейчас в тонусе, а вот Зенит только отходит после сборов. Были бы в равных физических кондициях - наверное были бы шансы даже на победу. А так поражение и призрачные шансы в ответке...