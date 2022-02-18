ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2021/2022

Нападающий «Аякса» может заменить Левандовски в «Баварии»

вчера, 09:39

«Бавария» рассматривает кандидатов на позицию форварда, если Роберт Левандовски покинет клуб в ближайшем будущем.

Чемпионы Германии присматриваются к нападающему «Аякса» Себастьену Аллеру. В «Баварии» считают, что ивуариец может стать новым основным форвардом команды.

В нынешнем сезоне Аллер провёл 27 матчей во всех турнирах за «Аякс», записав на свой счёт 28 голов и 8 результативных передач.

Все новости
Слухи«Бавария» готова подписать Роналду
Сегодня, 00:35
Слухи«Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются Кимпембе
Вчера, 22:59
Бывший агент Эмилиано Мартинеса — о ЦСКА: «Он игрок не для России»
Вчера, 18:31
Слухи«Реал» предварительно договорился с Холандом о трансфере
Вчера, 17:51
Мбаппе выберет между ПСЖ и «Реалом». Но в любом случае станет самым высокооплачиваемым игроком в мире
Вчера, 17:26Роман Сошенко в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Слухи«Реал» интересуется защитником «Шахтёра»
Вчера, 14:41
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 12:39
Левандовски видимо собрался завершать карьеру
STVA 1
STVA 1 ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 12:18
Вспомнился фильм "Покровские ворота"

STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:14
Приветствую!Буду только рад!Игрок самобытный и не смотря на большой рост довольно подвижен
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:08, ред.
Приветствую, дружище!
В ВХЮ он провалился из-за выступления молотобойцев вообщем....там Мойес настраивал команду, подберал нужное сочетание, и ни о какой командной игре речь и не шла.
В Айнтрахте, если заметил, тоже отлично играют именно на центрфорвардов, раскрывая их, а после продавать за большие деньги.
То же самое сейчас происходит и в Аяксе, так что вполне возможно что в Баварии он продолжит забивать....
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:01, ред.
Заменить Левандовского конечно будет сложно, но Аллер подойдет Баварии под ее стиль. Там вся команда работает на своего форварда, так же как и в Аяксе.
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 12:00, ред.
Так-то оно так. Только вот у Себастьена был уже не очень положительный опыт выступления в топ чемпах. Но если в Айнтрахте за 60 матчей он забил 24 гола то в стане "молотков" он забил всего 10 голов в 48 играх. И, учитывая специфики чемпионатов, думаю в Аяксе ему легче забивать. Но все равно удачи ему если это произойдёт!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:15
Вполне хорошая замена.
Сварожич
Сварожич
вчера в 11:04
Роберта сложно будет заменить
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:56
Опять Аякс классный растащут
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:53
Впечатляющая статистика
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:28
Да он еще поиграет.
Gahi
Gahi
вчера в 10:25, ред.
Очень статный и мощный нападающий Себастьен Аллер, рост которого 190 см, игрок сборной команды Кот-д'Ивуар. Аллеру принадлежит рекорд в Лиги Чемпионов УЕФА установленный в ноябре 2021 года, он первый игрок этого турнира который забил 9 голов в 5 первых матчах Л/Ч. Себастьен также успешно забивает за "Аякс" в Эредивизие и Кубке Нидерландов, только за февраль месяц этого года у него великолепная статистика результативных показателей, 6 февраля в игре против команды "Хераклеса" он забил гол и сделал 1 ассист счёт матча 3-0, 9 февраля в 1/4 Кубка против "Витесса" Аллер забивает 2 гола счёт матча 5-0, 13 февраля против "Твенте" Себастьен забивает 3 гола и делает 1 ассист счёт матча 5-0. Так что очень результативный 27-летний нападающий "Аякса" Аллер, который сможет достойно заменить в "Баварии" Левандовского или выходить вместе с ним на поле. Но в любом случае желаю ему успехов и больших результатов в футбольной карьере. Будет очень интересно посмотреть на следующей неделе игру 1/8 в Лиги Чемпионов УЕФА между "Бенфикой" и "Аяксом" и как в этом матче проявит себя Себастьен Аллер. Удачи
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:41
Не надо договариваться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:41
Лёва незаменим!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 