Нападающий «Аякса» может заменить Левандовски в «Баварии»

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вчера, 09:39

«Бавария» рассматривает кандидатов на позицию форварда, если покинет клуб в ближайшем будущем.

Чемпионы Германии присматриваются к нападающему «Аякса» . В «Баварии» считают, что ивуариец может стать новым основным форвардом команды.

В нынешнем сезоне Аллер провёл 27 матчей во всех турнирах за «Аякс», записав на свой счёт 28 голов и 8 результативных передач.