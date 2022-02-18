Нападающий «Аякса» может заменить Левандовски в «Баварии»

«Бавария» рассматривает кандидатов на позицию форварда, если Роберт Левандовски покинет клуб в ближайшем будущем.
Чемпионы Германии присматриваются к нападающему «Аякса» Себастьену Аллеру. В «Баварии» считают, что ивуариец может стать новым основным форвардом команды.
В нынешнем сезоне Аллер провёл 27 матчей во всех турнирах за «Аякс», записав на свой счёт 28 голов и 8 результативных передач.
В ВХЮ он провалился из-за выступления молотобойцев вообщем....там Мойес настраивал команду, подберал нужное сочетание, и ни о какой командной игре речь и не шла.
В Айнтрахте, если заметил, тоже отлично играют именно на центрфорвардов, раскрывая их, а после продавать за большие деньги.
То же самое сейчас происходит и в Аяксе, так что вполне возможно что в Баварии он продолжит забивать....
В ВХЮ он провалился из-за выступления молотобойцев вообщем....там Мойес настраивал команду, подберал нужное сочетание, и ни о какой командной игре речь и не шла.
В Айнтрахте, если заметил, тоже отлично играют именно на центрфорвардов, раскрывая их, а после продавать за большие деньги.
То же самое сейчас происходит и в Аяксе, так что вполне возможно что в Баварии он продолжит забивать....