Семак: «Будем надеяться, что Крицюк быстро наберёт форму»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии вратаря команды Станислава Крицюка.
Есть небольшие проблемы. Серьёзная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберёт форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров.
Это не у Ловрена проблемы.....а у Семака...
Он из 16-ти последних матчей в еврокубках выиграл лишь однажды...
И то у Мальме...у которого все 30 игроков стоят в 2 раза дешевле чем Малком...
Это не у Ловрена проблемы.....а у Семака...
Он из 16-ти последних матчей в еврокубках выиграл лишь однажды...
И то у Мальме...у которого все 30 игроков стоят в 2 раза дешевле чем Малком...
Изначально сравнивал его с Лодыгиным,так как они по поведению в воротах чем то похожи. Но,объективно вратари разных "школ". Кто бы что не говорил,слава более "техничный" если можно так сказать вратарь,и менее куражный чем Лодыгин,в то же время обязан быть более надежным. Не согласен с мнением что он нервный...Наоборот весьма уверенный,да новая команда есть немного мандраж,но уверенность есть. Дедушку Бирюкова уберут,наймут нормального психолога и я уверен Слава загорится звездой в Зените.
Изначально сравнивал его с Лодыгиным,так как они по поведению в воротах чем то похожи. Но,объективно вратари разных "школ". Кто бы что не говорил,слава более "техничный" если можно так сказать вратарь,и менее куражный чем Лодыгин,в то же время обязан быть более надежным. Не согласен с мнением что он нервный...Наоборот весьма уверенный,да новая команда есть немного мандраж,но уверенность есть. Дедушку Бирюкова уберут,наймут нормального психолога и я уверен Слава загорится звездой в Зените.