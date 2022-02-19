Семак: «Будем надеяться, что Крицюк быстро наберёт форму»

Рулевой «Зенита» рассказал о состоянии вратаря команды .

Есть небольшие проблемы. Серьёзная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберёт форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров.