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Семак: «Будем надеяться, что Крицюк быстро наберёт форму»

19 февраля 2022, 23:09

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии вратаря команды Станислава Крицюка.

Есть небольшие проблемы. Серьёзная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберёт форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 07:37
Здоровья и быстрого возвращения в команду. Удачи
112910415
112910415
вчера в 07:08
надёжный вратарь сильно нужен
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:29
Да, Крицюк мог помочь.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:28
Это не самая большая проблема Зенита.
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:56
Пока не наберёт форму сам главный тренер Семака толку от Крицюка не большой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:02, ред.
"Есть небольшие проблемы. Серьёзная — только у Ловрена..".)))

Это не у Ловрена проблемы.....а у Семака...
Он из 16-ти последних матчей в еврокубках выиграл лишь однажды...
И то у Мальме...у которого все 30 игроков стоят в 2 раза дешевле чем Малком...
beefs
beefs
19 февраля в 23:59
Надейся, а сам не плошай...
Garrincha58
Garrincha58
19 февраля в 23:33
слабый вратарь и подвержен травмам плохо играет на выходах
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 23:19
Держись Бетис если только Крицюк наберёт форму.
протон
протон
19 февраля в 23:13
Нравиться мне этот вратарь...
Изначально сравнивал его с Лодыгиным,так как они по поведению в воротах чем то похожи. Но,объективно вратари разных "школ". Кто бы что не говорил,слава более "техничный" если можно так сказать вратарь,и менее куражный чем Лодыгин,в то же время обязан быть более надежным. Не согласен с мнением что он нервный...Наоборот весьма уверенный,да новая команда есть немного мандраж,но уверенность есть. Дедушку Бирюкова уберут,наймут нормального психолога и я уверен Слава загорится звездой в Зените.
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