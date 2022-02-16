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Ловрен пропустит первый матч с «Бетисом» из-за травмы

16 февраля 2022, 12:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен из-за травмы будет вынужден пропустить первый стыковой матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Об этом заявил наставник питерской команды Сергей Семак.

Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
вчера в 12:16
Больше толку когда его нет
Kolenok
Kolenok
16 февраля в 22:03
Невелика потеря,одним психом меньше!
pomor45
pomor45
16 февраля в 21:08
На отсутствие капитана-демагога плевать, а вот Алипа в серьёзном деле хотелось бы посмотреть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля в 21:01
Это жребий "пошутил" над испанцами...))
particular
particular
16 февраля в 18:41
Может оно и к лучшему...
Маститый, но малоподвижный - это не спаситель с шустрыми испанцами...
lotsman
lotsman
16 февраля в 18:33
К началу чемпионата будет в норме.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 18:02
Зенит настолько сильней Бетиса что отсутствие пары игроков - не проблема...
Коль в Испании некому поставить на место выскочек влетевших в тройку лидеров...то Зенит с удовольствием сделает это за них.....

Зениту Победы ...желательно крупной...!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 16:57
Ловрен это не та фигура из за кого зенит пострадает.
протон
протон
16 февраля в 16:31
С Ловреном или без, положа руку на сердце, разницы никакой !!!
Не велика потеря. Парень приехал закончить карьеру за отличные деньги , крайне неудачная замена Бронислава , который после Зенита в 37лет все ещё востребован в Англии.
Алипа надо было заявлять
kust07
kust07
16 февраля в 16:26
Мда уж. Потеря.
Бубнин
Бубнин
16 февраля в 15:40
Даже отсутствие Ловрена не поможет "Зениту".
nikoladolgov
nikoladolgov
16 февраля в 15:25
Ну Зенит как обычно проиграет , Дзюбе привет !
Главный судья
Главный судья
16 февраля в 15:05
У бетиса потери более значемые...но это не помешает вынести Зенит.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 февраля в 14:51
Зенит все равно слабее Бетиса. И потеря Ловрена не повлияет на результат
Futurista
Futurista
16 февраля в 14:46, ред.
У остальных проблем нет?)...завтра появятся...

Loko57
Loko57
16 февраля в 14:46
Вряд-ли Зениту что-то светит!
LOpp
LOpp
16 февраля в 13:43
это плохо для Бетиса
1 984
1 984
16 февраля в 13:40
Скорейшего возвращения на поле.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 февраля в 13:36
Опять ? Он что лечиться приехал в Газпром ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 13:31
Ну теперь может ничейку зацепят!
shlomo2
shlomo2
16 февраля в 13:05
Здоровья и быстрее в строй
Сп62
Сп62
16 февраля в 12:56
Может спокойно пропускать и второй матч. Хуже не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 февраля в 12:52
тогда есть шанс
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 12:40
Игроков здоровья, но потеря невелика...
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 12:39
Это во благо)))
Izmar
Izmar
16 февраля в 12:39
Меньше навредит.
drug01
drug01
16 февраля в 12:32
Это плохо!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 февраля в 12:30
Скорейшего выздоровления.
112910415
112910415
16 февраля в 12:27
а в остальном, прекрасная маркиза ...
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 12:16
Ловрен может не беспокоиться, что с ним , что без него исход один !)
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