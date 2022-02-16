Ловрен пропустит первый матч с «Бетисом» из-за травмы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен из-за травмы будет вынужден пропустить первый стыковой матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».
Об этом заявил наставник питерской команды Сергей Семак.
Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет.
Маститый, но малоподвижный - это не спаситель с шустрыми испанцами...
Маститый, но малоподвижный - это не спаситель с шустрыми испанцами...
Коль в Испании некому поставить на место выскочек влетевших в тройку лидеров...то Зенит с удовольствием сделает это за них.....
Зениту Победы ...желательно крупной...!!!!!
Коль в Испании некому поставить на место выскочек влетевших в тройку лидеров...то Зенит с удовольствием сделает это за них.....
Зениту Победы ...желательно крупной...!!!!!
Не велика потеря. Парень приехал закончить карьеру за отличные деньги , крайне неудачная замена Бронислава , который после Зенита в 37лет все ещё востребован в Англии.
Алипа надо было заявлять
Не велика потеря. Парень приехал закончить карьеру за отличные деньги , крайне неудачная замена Бронислава , который после Зенита в 37лет все ещё востребован в Англии.
Алипа надо было заявлять
https://youtu.be/lWaKDDnFhUA