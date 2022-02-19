Кутепов сообщил, что в скором времени вернётся в расположение «Спартака»

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19 февраля 2022, 11:35

Защитник «Спартака» в своем инстаграме сообщил, что в скором времени вернётся в расположение команды. Игрок прошел дополнительное медицинское обследование из-за повреждения голеностопа.

Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа. Сейчас всё в порядке, уже через пару дней буду с командой.

Кутепов из-за травмы пропустил несколько товарищеских матчей «Спартака» на зимних тренировочных сборах.