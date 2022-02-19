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Кутепов сообщил, что в скором времени вернётся в расположение «Спартака»

19 февраля 2022, 11:35

Защитник «Спартака» Илья Кутепов в своем инстаграме сообщил, что в скором времени вернётся в расположение команды. Игрок прошел дополнительное медицинское обследование из-за повреждения голеностопа.

Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа. Сейчас всё в порядке, уже через пару дней буду с командой.

Кутепов из-за травмы пропустил несколько товарищеских матчей «Спартака» на зимних тренировочных сборах.

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19 февраля в 17:26
звучит как угроза )))
phantom-k
phantom-k
19 февраля в 16:15
Парадоксальный игрок. Выходя на поле, игры не портит - но при этом шансов почти не получает. Не верю что он мог проиграть конкуренцию рассказову. Пожелаю здоровья и хорошей конкурентной борьбы за место в основе…
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ David Young (раскрыть)
19 февраля в 15:21
Да я шучу..конечно...
В своё время знаковый игрок как сборной так и клуба...признаться был очень неплох...жаль только что в достаточно небольшой период...
Всегда удивляло как человек с лицом и причёской младшего научного сотрудника может быть столь боевитым и неприятным для соперников...как на ЧМ...
Надеюсь длительный неигровой период вскоре закончится и мы увидим ещё этого игрока...
Скорейшего восстановления !!
kust07
kust07
19 февраля в 13:48
Через пару дней вернётся на бочку.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 февраля в 13:29
На Чемпионате Мира-2018 многие его игру видели.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 февраля в 13:25
Слышал...слышал..о таком...
Некоторым повезло больше...
Они ещё и видели....его игру...
"25-ти процентный эксперт" до сих пор считает его лучшим...
Спорить не буду...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 февраля в 13:07
Давай уже, прихватывай свою косметичку и отработай хотя бы частично свои миллионы.
stanichnik
stanichnik
19 февраля в 12:51
Поправляйся и возвращайся
drug01
drug01
19 февраля в 11:57
Ждём всегда
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