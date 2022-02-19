Кутепов сообщил, что в скором времени вернётся в расположение «Спартака»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов в своем инстаграме сообщил, что в скором времени вернётся в расположение команды. Игрок прошел дополнительное медицинское обследование из-за повреждения голеностопа.
Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа. Сейчас всё в порядке, уже через пару дней буду с командой.
Кутепов из-за травмы пропустил несколько товарищеских матчей «Спартака» на зимних тренировочных сборах.
В своё время знаковый игрок как сборной так и клуба...признаться был очень неплох...жаль только что в достаточно небольшой период...
Всегда удивляло как человек с лицом и причёской младшего научного сотрудника может быть столь боевитым и неприятным для соперников...как на ЧМ...
Надеюсь длительный неигровой период вскоре закончится и мы увидим ещё этого игрока...
Скорейшего восстановления !!
В своё время знаковый игрок как сборной так и клуба...признаться был очень неплох...жаль только что в достаточно небольшой период...
Всегда удивляло как человек с лицом и причёской младшего научного сотрудника может быть столь боевитым и неприятным для соперников...как на ЧМ...
Надеюсь длительный неигровой период вскоре закончится и мы увидим ещё этого игрока...
Скорейшего восстановления !!