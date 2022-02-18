Кутепов в ближайшие дни прибудет в расположение «Спартака»

1645210769

вчера, 21:59

Защитник «Спартака» рассказал, как идёт его восстановление. Об этом он написал в Instagram.

На прошлой неделе игрок покинул сборы москвичей в Дубае и улетел на дополнительное обследование.

Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа. Сейчас все в порядке, уже через пару дней буду с командой.

Заключительный зимний сбор «Спартака» проходит в Турции.