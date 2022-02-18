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Кутепов в ближайшие дни прибудет в расположение «Спартака»

вчера, 21:59

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как идёт его восстановление. Об этом он написал в Instagram.

На прошлой неделе игрок покинул сборы москвичей в Дубае и улетел на дополнительное обследование.

Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа. Сейчас все в порядке, уже через пару дней буду с командой.

Заключительный зимний сбор «Спартака» проходит в Турции.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:50
Уходят лучшие, РПЛ теряет легенд 😂
youtomee
youtomee
сегодня в 00:20
зачем?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:18
Давай Илюха, поправляйся!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:13
Улыбнуло, а наша звезда в Казахстан подалась, хотя был интерес топ клубов типа Пюника
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Кутепов сам отказался от Барсы.
Ценит себя и не разменивается направо-налево. Такие профи нарасхват, ещё выбирать будет 😎
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:22
А я грешным делом подумал : " Неужто на просмотре в Барсе был?? У них проблема с ЦЗ" Но ошибся.
ABir
ABir
вчера в 22:53
Между прочим, заслуженный мастер спорта
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:49
Не долго ему в КБ лавку полировать по ходу
makkie
makkie
вчера в 22:41
Не пугайте так!
Летом Кутепов уйдёт свободным агентом, так что, видимо, недолго в Спартаке ему осталось.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:40
Набрал форму, поправил прическу и снова в строю.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:15
Ну и нормально.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:13
Уникальный футболист-набирает форму в Сербии!!! Не зря ЗМС дали...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:11
Илья, здоровья желаю быть в основе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:11
Главное здоровеньким вернись...
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:08
Хорошо, что восстановился...удачи!
Cat01
Cat01
вчера в 22:04
Большая радость
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