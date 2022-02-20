Пиоли: «„Милан“ допустил наивные ошибки в матче с „Салернитаной“»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о ничьей в матче Серии А с «Салернитаной» (2:2).
Наша команда играла не очень хорошо с точки зрения техники. Мы ошибались в передачах, не использовали все возможности и заплатили высокую цену за некоторые наивные ошибки.
Мы начали хорошо и взяли инициативу в свои руки, но нам следовало быть более взвешенными в своих решениях и лучше разбираться в моментах. Мы были слишком возбуждены и имели несколько больших шансов восстановить свое лидерство после перерыва, но не воспользовались ими.
Недавно Пиоли достиг солидной отметки по матчам в Серии А.