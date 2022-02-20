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Пиоли: «„Милан“ допустил наивные ошибки в матче с „Салернитаной“»

вчера, 12:00
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о ничьей в матче Серии А с «Салернитаной» (2:2).

Наша команда играла не очень хорошо с точки зрения техники. Мы ошибались в передачах, не использовали все возможности и заплатили высокую цену за некоторые наивные ошибки.

Мы начали хорошо и взяли инициативу в свои руки, но нам следовало быть более взвешенными в своих решениях и лучше разбираться в моментах. Мы были слишком возбуждены и имели несколько больших шансов восстановить свое лидерство после перерыва, но не воспользовались ими.

Недавно Пиоли достиг солидной отметки по матчам в Серии А.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:42
После порожение от Специи, Милан каким то чудом обыграл Интер, разнес Лацио который разгромил эту жу Салернитану которому умудрились слить игру и потерять безценные 2 очка. Таким настроем ни о каком чемпионстве речи не может идти. Не могу найти слова которые выразят мой гнев и разочарование.
joma_inter
joma_inter
вчера в 13:05
Так наивную ошибку совершил вратарь Салернитаны
ДСА
ДСА
вчера в 12:40
Так чемпионами можно и не стать.
drug01
drug01
вчера в 12:22
Ошибки бывают разные
lotsman
lotsman
вчера в 12:04
Не всегда всё получается.
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