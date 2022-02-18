«Мы не имеем права играть боязливо». Дзюба — о матче с «Бетисом».

Нападающий «Зенита» высказался после поражения от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы и оценил шансы в ответной игре. Форвард забил гол в прошедшей встрече.

Очень тяжело будет там. Они ротируют свой состав, каждый игрок примерно одного уровня. Интересно играть с такими мастеровитыми футболистами. Проверим себя на этом уровне. Я считаю, что мы не имеем права играть боязливо на европейской арене. Мы должны всегда атаковать, всегда идти вперед. Это мое мнение, и меня никто не переубедит.