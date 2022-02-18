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«Мы не имеем права играть боязливо». Дзюба — о матче с «Бетисом»

сегодня, 00:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался после поражения от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы и оценил шансы в ответной игре. Форвард забил гол в прошедшей встрече.

Очень тяжело будет там. Они ротируют свой состав, каждый игрок примерно одного уровня. Интересно играть с такими мастеровитыми футболистами. Проверим себя на этом уровне. Я считаю, что мы не имеем права играть боязливо на европейской арене. Мы должны всегда атаковать, всегда идти вперед. Это мое мнение, и меня никто не переубедит.

Ответная игра пройдет в Испании 24 февраля.

Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:48
Вот вам и весь зюба!!! Он уже сжирает Семака. Значит есть конфликт.
Boricku
Boricku
сегодня в 03:26
Тренера надо менять в газовике И возрождать Зенит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:06
В ответке надо побеждать, шансы есть!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:14, ред.
«Мы не имеем права играть боязливо». Дзюба — о матче с «Бетисом».
Совершенно верно говорит Артём. И этот момент в игре Зенита прослеживается уже столько сезонов сколько в еврокубках играет Зенит под руководством Семака.
Больше всего вопросов по этому поводу возникает к руководству клуба. Если вы уже начинаете тратить достаточно большие суммы на приобретение игроков европейского класса, бразильцев типа Малкома , то почему такой тренер как Семак который уже который сезон показывает нулевой КПД с командой которая является уже который год чемпионом России в еврокубковых матчах. Неужели за столько лет руководство не видит что Семак просто напросто не тянет в европе и даже не знает как и с кем и по какой схеме играть против европейских команд. Может уже пора не только вкладывать постоянно в состав , а преобрести достойного тренера который бы смог и сменнее квалифицированным составом добиваться намного больших результатов и уже начать зарабатывать на международных аренах в еврокубках деньги 💰 💰 💰. Как это делают хотя-бы такой клуб как Шериф из самого бедного чемпионата Европы. Что доказал и сегодняшний матч Шерифа с португальской Брагой , победив её со счётом 2:0 ! Пора бы уже пересмотреть руководству клуба Зенит своё отношение и доверие к Семаку . Как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
beefs
beefs
сегодня в 01:03
Ты смотри какой грамотный...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:45
Надо скинуться Боярскому на дорогую бритву к 23му
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:41
Это мое мнение, и меня никто не переубедит.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1304023/dzyuba-artyom 18.02.2022

Ну и как вот это 76 держать в команде?
Он встанет и будет руками размахивать!А пацаны отдувайся(((
протон
протон
сегодня в 00:33
Да ладно Дзюба что там, хотелось бы выслушать теперь Петржелу)) Убедительная победа ? на вам получите.
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