«Мы не имеем права играть боязливо». Дзюба — о матче с «Бетисом».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался после поражения от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы и оценил шансы в ответной игре. Форвард забил гол в прошедшей встрече.
Очень тяжело будет там. Они ротируют свой состав, каждый игрок примерно одного уровня. Интересно играть с такими мастеровитыми футболистами. Проверим себя на этом уровне. Я считаю, что мы не имеем права играть боязливо на европейской арене. Мы должны всегда атаковать, всегда идти вперед. Это мое мнение, и меня никто не переубедит.
Ответная игра пройдет в Испании 24 февраля.
Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков.
Совершенно верно говорит Артём. И этот момент в игре Зенита прослеживается уже столько сезонов сколько в еврокубках играет Зенит под руководством Семака.
Больше всего вопросов по этому поводу возникает к руководству клуба. Если вы уже начинаете тратить достаточно большие суммы на приобретение игроков европейского класса, бразильцев типа Малкома , то почему такой тренер как Семак который уже который сезон показывает нулевой КПД с командой которая является уже который год чемпионом России в еврокубковых матчах. Неужели за столько лет руководство не видит что Семак просто напросто не тянет в европе и даже не знает как и с кем и по какой схеме играть против европейских команд. Может уже пора не только вкладывать постоянно в состав , а преобрести достойного тренера который бы смог и сменнее квалифицированным составом добиваться намного больших результатов и уже начать зарабатывать на международных аренах в еврокубках деньги 💰 💰 💰. Как это делают хотя-бы такой клуб как Шериф из самого бедного чемпионата Европы. Что доказал и сегодняшний матч Шерифа с португальской Брагой , победив её со счётом 2:0 ! Пора бы уже пересмотреть руководству клуба Зенит своё отношение и доверие к Семаку . Как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Совершенно верно говорит Артём. И этот момент в игре Зенита прослеживается уже столько сезонов сколько в еврокубках играет Зенит под руководством Семака.
Больше всего вопросов по этому поводу возникает к руководству клуба. Если вы уже начинаете тратить достаточно большие суммы на приобретение игроков европейского класса, бразильцев типа Малкома , то почему такой тренер как Семак который уже который сезон показывает нулевой КПД с командой которая является уже который год чемпионом России в еврокубковых матчах. Неужели за столько лет руководство не видит что Семак просто напросто не тянет в европе и даже не знает как и с кем и по какой схеме играть против европейских команд. Может уже пора не только вкладывать постоянно в состав , а преобрести достойного тренера который бы смог и сменнее квалифицированным составом добиваться намного больших результатов и уже начать зарабатывать на международных аренах в еврокубках деньги 💰 💰 💰. Как это делают хотя-бы такой клуб как Шериф из самого бедного чемпионата Европы. Что доказал и сегодняшний матч Шерифа с португальской Брагой , победив её со счётом 2:0 ! Пора бы уже пересмотреть руководству клуба Зенит своё отношение и доверие к Семаку . Как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1304023/dzyuba-artyom 18.02.2022
Ну и как вот это 76 держать в команде?
Он встанет и будет руками размахивать!А пацаны отдувайся(((
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1304023/dzyuba-artyom 18.02.2022
Ну и как вот это 76 держать в команде?
Он встанет и будет руками размахивать!А пацаны отдувайся(((