Семак: «Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Он мог забить „Бетису“ ещё»

Главный тренер «Зенита» оценил игру футболистов своей команды в матче против «Бетиса» в Лиге Европы (2:3).

Вариантов у нас практически не было. Мы знаем плюсы и минусы Ракицкого. Но сегодня игра у него не получилась. Но не только у одного него. Многих качеств не хватало, чтобы играть на своем уровне. Отсутствие игрового тонуса сказалось на некоторых игроках. Российским клубам в феврале всегда приходится играть против соперников на ходу. Сегодня не тот результат, который нас устраивает. И мы могли рассчитывать на большее.

Хорошо оцениваю игру Дзюбы. Он мог забить еще. Заменили его, чтобы освежить игру. Но игру Дзюбы оцениваю хорошо.