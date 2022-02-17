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Семак: «Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Он мог забить „Бетису“ ещё»

вчера, 23:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру футболистов своей команды в матче против «Бетиса» в Лиге Европы (2:3).

Вариантов у нас практически не было. Мы знаем плюсы и минусы Ракицкого. Но сегодня игра у него не получилась. Но не только у одного него. Многих качеств не хватало, чтобы играть на своем уровне. Отсутствие игрового тонуса сказалось на некоторых игроках. Российским клубам в феврале всегда приходится играть против соперников на ходу. Сегодня не тот результат, который нас устраивает. И мы могли рассчитывать на большее.

Хорошо оцениваю игру Дзюбы. Он мог забить еще. Заменили его, чтобы освежить игру. Но игру Дзюбы оцениваю хорошо.

Бросать в такую игру Одоевского сложно. Он даже на уровне РПЛ не играл. Миша Кержаков последний матч сыграл хорошо. Поэтому решили сделать выбор в его пользу.

Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 03:06, ред.
Луганская связка Семак- Дзюба уже не работает. Пора обоих из газовика убирать, начинать с тренера, позорище полное при таких деньжищах
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 00:56
.
Tostao
Tostao ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 00:51
А где-то ведь рядом играют команды,
Увы, так не можем, нам больше забьют,
Не падайте духом, защитник Ракицкий,
Вратарь Одоевский, седлайте скамью.
Ах, тренерский гений, Семак многолицый,
Буксир "а ля Дзюба" застыл, как скала…
Защитник Ракицкий, Семак отвернется,
И скажет в пресс-центре, что вновь не шмогла!
Tostao
Tostao
сегодня в 00:19
"Заменили его, чтобы освежить игру."
Дзюба - осетрина второй свежести.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:03
Хорошо играла Дзюба,
хорошо играла я,
Но команда дала дуба,
не добившись ни...чего.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:02
А ведь Дзюба мог забить ещё, лупил в упор, а надо было срезать в угол
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:59
Хорошо сыграли, но не повезло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:59
Мог, да не смог!
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