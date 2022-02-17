Семак: «Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Он мог забить „Бетису“ ещё»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру футболистов своей команды в матче против «Бетиса» в Лиге Европы (2:3).
Вариантов у нас практически не было. Мы знаем плюсы и минусы Ракицкого. Но сегодня игра у него не получилась. Но не только у одного него. Многих качеств не хватало, чтобы играть на своем уровне. Отсутствие игрового тонуса сказалось на некоторых игроках. Российским клубам в феврале всегда приходится играть против соперников на ходу. Сегодня не тот результат, который нас устраивает. И мы могли рассчитывать на большее.
Хорошо оцениваю игру Дзюбы. Он мог забить еще. Заменили его, чтобы освежить игру. Но игру Дзюбы оцениваю хорошо.
Бросать в такую игру Одоевского сложно. Он даже на уровне РПЛ не играл. Миша Кержаков последний матч сыграл хорошо. Поэтому решили сделать выбор в его пользу.
Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков.
Увы, так не можем, нам больше забьют,
Не падайте духом, защитник Ракицкий,
Вратарь Одоевский, седлайте скамью.
Ах, тренерский гений, Семак многолицый,
Буксир "а ля Дзюба" застыл, как скала…
Защитник Ракицкий, Семак отвернется,
И скажет в пресс-центре, что вновь не шмогла!
Увы, так не можем, нам больше забьют,
Не падайте духом, защитник Ракицкий,
Вратарь Одоевский, седлайте скамью.
Ах, тренерский гений, Семак многолицый,
Буксир "а ля Дзюба" застыл, как скала…
Защитник Ракицкий, Семак отвернется,
И скажет в пресс-центре, что вновь не шмогла!