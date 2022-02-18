Неудержимый принц Килиан, безумие в Дортмунде и Санкт-Петербурге. Важнейшие события долгожданной евронедели

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вчера, 15:01

Саммари международных кубков.

11. Успех «Будё-Глимт» и Хайкина в Глазго

В Лиге конференций много классных команд. Но игры третьего еврокубка в один день с плей-офф Лиги Европы, поэтому матчи «Лестера», «Марселя» или того же клуба российского голкипера Хайкина потеряли аудиторию. Ведь параллельно сыграли «Боруссия» Д и «Рейнджерс», «Зенит» и «Бетис», «Порту» и «Лацио». Но отметим отдельно, что норвежцы с Хайкиным в воротах победили 3:1 «Селтик». У Никиты есть один яркий сэйв, а командный успех — заявка на продолжение сказки «Будё-Глимт». В этом еще один смысл Лиги конференций, дали международную площадку на грани весны тем, кто в ней нуждался.

10. Расточительность «Барселоны» в ЛЕ

Дебют каталонцев в Лиге Европы (до этого играли лишь в Кубке УЕФА ) получился слезливым. Плакал Ферран Торрес, ведь автор единственного гола каталонцев с пенальти в день ничьей 1:1 нанес по воротам Мерета 9 ударов. «Барселона» была намного настырнее, 21 выстрел против 4, контролировала мяч. «Наполи» садился глубоко. У Френки Де Йонга было время размахивать руками, показывая напарникам, как расположиться, а его однофамилец Люк пытался забить бисиклетой. «Барселона» старалась, но итальянцы умудрились нанести 4 удара в створ после 4 попыток. Ничья 1:1 в пользу «Наполи», причем Спаллетти мог выиграть в Испании, если бы Траоре не попал мячом в выставленную руку сопернику в чужой штрафной.

9. Игра «Баварии» в защите с австрийцами

По точным ударам счет 6:9, хотя владел мячом «Зальцбург» лишь 28 % игрового времени. Казалось, что после матча против «Бохума», когда пропустили 4 гола за тайм в Бундеслиге впервые с 1975 года, Нагельсманн настроит немцев на другой футбол. Но «Бавария» осталась собой. Мощная атака нивелируется дикими ошибками в защите. Без Нойера нет диктатуры веселой импровизации. Забил Адаму, вышедший на замену, а фавориты ответили точным ударом Комана. «Зальцбург» достойно провел первый из двух матчей в плей-офф, мог победить.

8. Продолжение удивительной сказки «Шерифа»

«Брага» — сильная команда, тот же «Спартак» обыграли всего два с половиной года назад. В чемпионате Португалии они заметно отстают от китов, но по силе это достойный противник для десятков европейских клубов. Но оказалось, что Вернидуб после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов не останавливается. Как и Себастьен Тилль, ведь хавбек из Люксембурга забил и в плей-офф Лиги Европы.

7. Мощнейший футбол «Ман Сити» в Лиге чемпионов

«Горожане» разбили «Спортинг» в дребезги. «Львы» испугались и сыграли в защите еще хуже, чем против «Порту» на выходных. Команда Гвардиолы забила четыре мяча до перерыва, но это не напоминало поединок в Санкт-Петербурге, где тоже увидели яркий дебют. Англичане были на голову сильнее, запомнились красивые удары Бернарду (первый гол) и Стерлинга. Клубу Гвардиолы хватило 97 матчей, чтобы пройти отметку в 200 голов в ЛЧ .

6. Гостевая победа «Ливерпуля» в Милане

Важный результат в паре, где ждали сложную для «красных» тактическую возню. Оказалось, что прессинг Клоппа может навредить «Интеру». Индзаги справедливо хвалили за то, как аккуратно без Хакими и Лукаку управлял командой Конте. И уточняли: проверить идеи самого Симоне сможем, когда соперники заставят реагировать. «Милан», «Наполи» и «Ливерпуль» представили разные подходы, но каждый раз «Интер» терял очки. Хитрый Ван Дейк помог своим не пропустить, Фирмино огорчил Хандановича, а неудержимый Салах удвоил преимущество англичан. Итальянцы старались, но у «Ливерпуля» и Клопп опыта в плей-офф ЛЧ больше. По точным ударам счет такой же, как на табло – 0:2.

5. Домашний разгром «Боруссии» Дортмунд

«Рейнджерс» уже без тренера Джеррарда, но Джованни Ван Бронкхорст, хоть и влетел «Селтику» в дерби 0:3, нашел правильные слова накануне испытания в Дортмунде. Загаду странно сыграл в защите, а классная линия атаки шотландцев – легко забивают 3-5 мячей на родине, накидала четыре гола фавориту. Если бы немцы не ответили двумя мячами, их можно было хоронить. А так эта пара превращается в одну из самых ярких и притягательных в ЛЕ .

4. «Плей-офф ЛЧ » в соседних турнирах

Классных команд намного больше, чем путевок в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому видим такие матчи, как «Порту» против «Лацио» в ЛЕ . Это лишь отбор в основную сетку на выбывание, где своего соперника пока не знает «Спартак», но встречались коллективы уровня ЛЧ . «Лацио» идеально разыграл угловой, а Дзакканьи забил пяткой. Но затем шикарные фланговые подачи на Тони Мартинеса позволили «драконам» совершить камбэк и выиграть. Но Сарри записал всех обидчиков – в Риме увидим продолжение. И таких бодрых поединков хватало. Причем в ЛЕ и ЛК из 16 пар лишь в одной – «Лестер» выиграл 4:1, интрига попала в кому. А вот отыграть 1-2 мяча могут многие.

3. Важнейший промах Месси с пенальти

Может, эта ошибка в итоге выбьет ПСЖ из ЛЧ ? Серия Лионеля без голов против «Реала» продлилась до восьми игр. Впечатляющий отрезок для человека, который создал десятки мячей против «сливочных». Но еще один слабый матч – пытался взять количеством ударов, и не получилось, подчеркнула результативная ошибка великого форварда. Месси забрал у Мбаппе право забить Куртуа с «точки», и бельгиец разгадал план Лионеля. Упрямый нападающий все чаще играет на автомате и реже пытается понять напарников. В ПСЖ у аргентинца сложный период.

2 место. Безумный тайм в Санкт-Петербурге

На неделе провели двадцать поединков, но только в одном увидели пять мячей до перерыва. Ярко выступили «Зенит» и «Бетис», но Семаку от этого не легче. Ракицкий и Кержаков ошибались, хотя не лучший стартовый матч года провели футболисты разных линий. Не хватило удачи – были удары в каркас ворот, не хватило последнего паса – Дзюбу могли заметить чаще, чем дважды за матч. Во втором тайме, когда пришлось отыгрываться, Семак применил столько фокус одновременно, что «Бетис» не поверил в его магические способности. В гостях надо играть иначе – строже и эффективнее.

1 место. Мбаппе огорчил «Реал» и ПСЖ