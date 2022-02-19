Медведев: «„Зенит“ может бороться на равных с третьей командой Примеры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил матч команды против «Бетиса» (2:3) в рамках первой встречи за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Как оценю результат матча с «Бетисом»? Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей.

Самое главное, что «Зенит» показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой чемпионата Испании.