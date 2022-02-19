Медведев: «„Зенит“ может бороться на равных с третьей командой Примеры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил матч команды против «Бетиса» (2:3) в рамках первой встречи за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Как оценю результат матча с «Бетисом»? Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей.
Самое главное, что «Зенит» показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой чемпионата Испании.
С ужасом узнал результат данного матча....после "на равных" с победителем ЛЧ проигрывать некому Бетису...дома...косяк несмываемый...
Хотя...есть полтора часа в Севилье...на исправление данного безобразия...
Иметь команду ..у которой нет защиты - значит обрекать на бестолковость усилений в целом...
Можно в межсезонье и 50 млн потратить на атаку...но смысл...когда с такой защитой...соперники завсегда забьют чуть больше чем вы....
Ну ладно ...чего уж теперь...Бетис наверняка будет бит в своём логове...и время подумать о следующем сопернике...
Коль Зенит в саму Москву постоянно за 3-мя очками ездит...то уж в такое захолустье как Севилья тем более...
С ужасом узнал результат данного матча....после "на равных" с победителем ЛЧ проигрывать некому Бетису...дома...косяк несмываемый...
Хотя...есть полтора часа в Севилье...на исправление данного безобразия...
Иметь команду ..у которой нет защиты - значит обрекать на бестолковость усилений в целом...
Можно в межсезонье и 50 млн потратить на атаку...но смысл...когда с такой защитой...соперники завсегда забьют чуть больше чем вы....
Ну ладно ...чего уж теперь...Бетис наверняка будет бит в своём логове...и время подумать о следующем сопернике...
Коль Зенит в саму Москву постоянно за 3-мя очками ездит...то уж в такое захолустье как Севилья тем более...