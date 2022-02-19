ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига Европы 2021/2022

Медведев: «„Зенит“ может бороться на равных с третьей командой Примеры»

19 февраля 2022, 09:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил матч команды против «Бетиса» (2:3) в рамках первой встречи за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Как оценю результат матча с «Бетисом»? Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей.

Самое главное, что «Зенит» показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой чемпионата Испании.

Все новости
Пиоли: «„Милан“ допустил наивные ошибки в матче с „Салернитаной“»
Вчера, 12:00
«Хоакин должен со мной в студии на ТВ сидеть». Радимов о матче с «Бетисом»
19 февраля
Неудержимый принц Килиан, безумие в Дортмунде и Санкт-Петербурге. Важнейшие события долгожданной евронедели
18 февраляВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
«Мы не имеем права играть боязливо». Дзюба — о матче с «Бетисом»
18 февраля
Семак: «Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Он мог забить „Бетису“ ещё»
17 февраля
«Провал – спасение – провал». Маршрут «Зенита» в игре с «Бетисом»
17 февраляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии19
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:34
Успокойте Шурика)))
Сергей Хостинский
Сергей Хостинский
19 февраля в 22:07
Бороться можно на равных с любым клубом а вот побеждать , да еще в домашнем матче надо было а не воздух сотресать досадой
Константин Белых
Константин Белых
19 февраля в 17:45
Да но Медведеву забыли сообщить что Бетис в гостях играл полурезервным составом. В Испании выйдет Фекир и все сильнейшие и думается что тупому Мишке в раме будет туговато..
112910415
112910415
19 февраля в 15:40
Медведеву сказали, что вничью сыграли !
4RT
4RT
19 февраля в 13:22
С такими "руководителями" мы ещё долго будем со всеми " на равных"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 февраля в 12:56
Доброго всем утра....
С ужасом узнал результат данного матча....после "на равных" с победителем ЛЧ проигрывать некому Бетису...дома...косяк несмываемый...
Хотя...есть полтора часа в Севилье...на исправление данного безобразия...
Иметь команду ..у которой нет защиты - значит обрекать на бестолковость усилений в целом...
Можно в межсезонье и 50 млн потратить на атаку...но смысл...когда с такой защитой...соперники завсегда забьют чуть больше чем вы....
Ну ладно ...чего уж теперь...Бетис наверняка будет бит в своём логове...и время подумать о следующем сопернике...
Коль Зенит в саму Москву постоянно за 3-мя очками ездит...то уж в такое захолустье как Севилья тем более...
протон
протон
19 февраля в 12:51
Бетис за сутки стал топ-клубом, встал в один ряд с Брюгге
Kolenok
Kolenok
19 февраля в 11:37
Медведевы они такие,лепят что попало! А вы держитесь!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Gloomy59 (раскрыть)
19 февраля в 11:35
Я не смотрел,дай ответ у кого было территориальное преимущество!
Kolenok
Kolenok
19 февраля в 11:34
Поправлю Медведева: с Дублем третьей команды!!!
kust07
kust07 ответ Gloomy59 (раскрыть)
19 февраля в 11:32
Он ворон считал и семечки лузгал,ему не до матча было.
a3r3v3
a3r3v3
19 февраля в 11:31
С третьим составом,третьей команды Испании
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
19 февраля в 11:06
наверное опечатка,не с третьей командой,а с командой из третьей лиги
Gloomy59
Gloomy59
19 февраля в 10:45
Хочется спросить "великого" директора, А ВЫ МАТЧ ТО СМОТРЕЛИ??????????????
ОПС
ОПС
19 февраля в 10:45
Словами бросаться можно и на равных.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
19 февраля в 10:36
Не грусти, факты есть факты. Ладно, добавлю ещё Барриоса, ужасный первый тайм выдал, просто ужасно не готов. И это тоже факт. не грусти, нам ещё за Спартак болеть в финале ЛЕ
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
19 февраля в 10:25
Как же народ любит крайними делать отдельных людей! Грустно это(((
Splurgeloa
Splurgeloa
19 февраля в 10:17
Только вот Бетис играл вторым составом И полузащитник испанцев Хоакин в свои 40 лет возил защиту Зенита как детей.
oFANATo
oFANATo
19 февраля в 10:01
Медведев, первый матч уже показал что на равных газпромовский клуб даже с полурезервным составом Бетиса на равных играть не может.
Свeтозар
Свeтозар
19 февраля в 10:00
Как может, так и нет
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 10:00
Разве что зарплатой могут поменяться на равных.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
19 февраля в 09:39
Результат ответного матча с основой бетиса, а не с дублерам и, покажет реальную силу денег Газпрома. Боюсь медведеву это не понравится
particular
particular
19 февраля в 09:35, ред.
Гендир наполнен мечтами и ожиданиями, но вынужден довольствоваться реалиями и суровой действительностью 🤨
25процентный клоун
25процентный клоун
19 февраля в 09:32
Зенит то показал, а вот Ракицкий с Кержаковым показали обратное
sir_Alex
sir_Alex
19 февраля в 09:31
Не может.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 февраля в 09:27
Расскажите кто-нибудь Медведеву про молдавский "Шериф".
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 09:22
Саша бредит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 февраля в 09:20
Не может, мы уже это увидели, факты капризная штука особо не прспоришь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 09:14
И может и поборется, верим!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 