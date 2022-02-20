Мюллер объяснил, почему Месси выиграл «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» поделился мыслями о завоевании «Золотого мяча» .

Мы знаем, что это решается голосованием журналистов, и победитель, если все пройдет хорошо, зависит от того, кто наберет наибольшее количество голосов, и именно поэтому Месси победил.

Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы видим, как Роберт Левандовски забивает и играет каждый день, в Египте же нормально, что многие считают [Мохамеда] Салаха достойным приза, я могу это понять, потому что все хотят, чтобы игрок, представляющий их команду или страну, победил. То же самое касается южноамериканских болельщиков и журналистов, которые видели Месси на Кубке Америки.

У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле.