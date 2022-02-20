ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыГермания. Бундеслига 2021/2022

Мюллер объяснил, почему Месси выиграл «Золотой мяч»

вчера, 14:12

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями о завоевании «Золотого мяча» Лионелем Месси.

Мы знаем, что это решается голосованием журналистов, и победитель, если все пройдет хорошо, зависит от того, кто наберет наибольшее количество голосов, и именно поэтому Месси победил.

Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы видим, как Роберт Левандовски забивает и играет каждый день, в Египте же нормально, что многие считают [Мохамеда] Салаха достойным приза, я могу это понять, потому что все хотят, чтобы игрок, представляющий их команду или страну, победил. То же самое касается южноамериканских болельщиков и журналистов, которые видели Месси на Кубке Америки.

У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле.

Недавно Мюллер был признан лучшим игроком Бундеслиги в январе.

Все новости
Гол Марсьяля признали лучшим мячом недели в Лиге Европы
19 февраля
Фабиньо — лучший футболист «Ливерпуля» в январе
18 февраля Фото
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
18 февраля Фото
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
18 февраля Фото
Мюллер признан лучшим игроком Бундеслиги в январе
17 февраля
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:50
Выиграл ЗМ не лучший футболист года, а более известный...и конечно, каждый хочет, чтобы их любимый футболист выиграл ЗМ. Ещё "один фокус" в том, что люди склонны выбирать то, что известное: к примеру, люди идут в супермаркет и выбирают порошок Тайд или Ариэль по той причине, что по ящику часто рекламируют, хотя другие порошки, возможно не хуже по качеству. Мы иногда даже смотрим кино из-за того, что там известный актёр. Заметил, даже когда люди голосуют за того или иного кандидата в президенты начинают говорить, мы того не знаем, а этот хоть известный, его знают заграницей....
112910415
112910415
вчера в 18:05
внятно объяснил, без лишних эмоций
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ FRANKENSTЕIN (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:42
Полузащитник "Реала" Каземиро высказался о противостоянии с нападающим Лионелем Месси, который перешел из "Барселоны" в "ПСЖ".

     — Скучаешь ли ты по Месси?

     — Нет, нисколько. Невозможно скучать по Месси! Его отсутствие заметно, все, что он представлял собой для "Барселоны", заметно.

     — Он игрок, в которого влюбляются все, кто его видит. Если ты любишь футбол, ты любишь Месси. Он один из трех лучших игроков в истории.

     — После его ухода из "Барсы", в этот переходный период, можно увидеть, насколько он был важен для команды. Поэтому он икона клуба.

Каземиро понимает о чем говорит или ты больше разбираешься в футболе и в Месси?
протон
протон
вчера в 15:24
Такого липового ЗМ не было, ещё. Особенно глядя на вторую половину сезона.
Адекватные игроки - знают что Левандовски заслужил 🎩
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:54
Месси уже не заиграет на том уровне,он игрок одной команды с партнёрами Хави и Иньеста, мяч последний не заслужил
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:53
Сказал обо всем да ни о чем - это и так всё без него понятно, вопрос в том, когда журналюги станут адекватно голосовать?
League1
League1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:47
Меси - совершенный бездарь, которому только из жалости дают индивидуальные призы.
League1
League1
вчера в 14:45
Гномяра липовый золотомячист. Это все понимают. Получил картонный мяч за то, что спустя двадцать лет после начала его "феноменальной" карьеры за сборную Аргентины, сборная Аргентины, вопреки его бездарности, выиграла наконец-то третьесортный чемпионат южной америки. Это просто смешно. За такое позорное достижение вообще-то рваную калошу вручать надо.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:44
В этом сезоге лучшим должен быть Левандовски!
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:42
Вывод один журналистов симпатизирующих Месси больше.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:37
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:36
    Ну наконец то Мюллер всё объяснил, а то тут многие друг друга готовы были убить пытаясь докопаться до правды. Всё теперь в мире восстановится благодать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:34
    Тут можно вставить ролик из тьюба, и это вполне объясняет, почему Месси выиграл три лишних ЗМ.

    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:22
    У каждого есть любимый игрок. И у большинства это Месси. Поэтому он выиграл ЗМ
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:13
    У всех своё мнение.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     