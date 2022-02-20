Мюллер объяснил, почему Месси выиграл «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями о завоевании «Золотого мяча» Лионелем Месси.
Мы знаем, что это решается голосованием журналистов, и победитель, если все пройдет хорошо, зависит от того, кто наберет наибольшее количество голосов, и именно поэтому Месси победил.
Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы видим, как Роберт Левандовски забивает и играет каждый день, в Египте же нормально, что многие считают [Мохамеда] Салаха достойным приза, я могу это понять, потому что все хотят, чтобы игрок, представляющий их команду или страну, победил. То же самое касается южноамериканских болельщиков и журналистов, которые видели Месси на Кубке Америки.
У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле.
Недавно Мюллер был признан лучшим игроком Бундеслиги в январе.
— Скучаешь ли ты по Месси?
— Нет, нисколько. Невозможно скучать по Месси! Его отсутствие заметно, все, что он представлял собой для "Барселоны", заметно.
— Он игрок, в которого влюбляются все, кто его видит. Если ты любишь футбол, ты любишь Месси. Он один из трех лучших игроков в истории.
— После его ухода из "Барсы", в этот переходный период, можно увидеть, насколько он был важен для команды. Поэтому он икона клуба.
Каземиро понимает о чем говорит или ты больше разбираешься в футболе и в Месси?
— Скучаешь ли ты по Месси?
— Нет, нисколько. Невозможно скучать по Месси! Его отсутствие заметно, все, что он представлял собой для "Барселоны", заметно.
— Он игрок, в которого влюбляются все, кто его видит. Если ты любишь футбол, ты любишь Месси. Он один из трех лучших игроков в истории.
— После его ухода из "Барсы", в этот переходный период, можно увидеть, насколько он был важен для команды. Поэтому он икона клуба.
Каземиро понимает о чем говорит или ты больше разбираешься в футболе и в Месси?
Адекватные игроки - знают что Левандовски заслужил 🎩
Адекватные игроки - знают что Левандовски заслужил 🎩
https://www.youtube.com/watch?v=XrOcT5mIqxU