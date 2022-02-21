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Кирьяков: «Буду рад, если Чалов из Швейцарии перейдет в топ-чемпионат»

вчера, 17:12

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал переход на правах аренды нападающего Федора Чалова из ЦСКА в «Базель».

Отдавать передачи хорошо, но форварда судят по голам. Если Чалов будет только отдавать, появится давление со стороны общественности. Надо забивать, потому что это прямая обязанность нападающего.

Учитывая уровень нашего чемпионата, для Федора переезд в Швейцарию – это небольшой шаг вперед. «Базель» является небольшим плацдармом для того, чтобы продвинуться дальше. Этим шансом надо пользоваться. Чемпионат Швейцарии неплохой, но там надо быть на ведущих ролях, и чтобы фамилия Чалов чаще появлялась на табло.

Вернётся ли Чалов в ЦСКА, если у него получится в «Базеле»? Все зависит от того, как у него там сложится. Практика показывает, что все российские игроки в Европе рано или поздно возвращаются в РПЛ. Только Головин задержался в «Монако». Миранчук не играет, у Кокорина проблемы, наверное, скоро вернется. Буду рад, если Чалов из Швейцарии перейдет в топ-чемпионат.

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20 февраля
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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 21:55
К Сашку в феорентину
старина
старина
вчера в 21:02
Он уже в Топе
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:22
В топ чемпионат это несерьёзно но в Базеле Федя может раскрутиться.
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:07
Его там, в Кайрате, как раз Васин ждать будет. Вместе веселей шагать по просторам Казахстана.
протон
протон
вчера в 18:51
Реальный шанс перезагрузить карьеру, дав ей новый импульс. Увы, в нынешнем ЦСКА ему сложно показать свои лучшие качества, да тренер в него особо не верит.
Кстати, у Федора 49 голов за клуб и за карьеру в принципе. Жаль, что юбилейный не успел забить в родной футболке.
Mekail
Mekail
вчера в 18:14
Никуда он не перейдет.... скоро обратно чемоданы паковать будет
4RT
4RT
вчера в 18:06
Он ещё и там толком не играет
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:32
Какой там топ чемпионат? Ему бы ещё ниже не опуститься. Он пока в Базеле играет не лучше чем в ЦСКА, а "передача" была простым отскоком от Чалова при плохой обработке мяча.
Дайте ему освоится и возможность проявить себя, а потом будет видно. Сейчас же ясно одно, ещё пару таких игр, то Чалов присядет на скамейку и надолго.
drug01
drug01
вчера в 17:32
Пусть набираеся опыта!
asraeil
asraeil
вчера в 17:19
Посмотрим на него...что сейчас предсказывать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:18
Пока что статистика у Чалова (одна передача, которая вышла случайно, потому что он мяч не смог обработать) скорее для перехода в такие гранды, как "Кайрат" и "Октыжпес"...
Izmar
Izmar
вчера в 17:13, ред.
Прикололся так что ли?
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