Кирьяков: «Буду рад, если Чалов из Швейцарии перейдет в топ-чемпионат»

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал переход на правах аренды нападающего Федора Чалова из ЦСКА в «Базель».
Отдавать передачи хорошо, но форварда судят по голам. Если Чалов будет только отдавать, появится давление со стороны общественности. Надо забивать, потому что это прямая обязанность нападающего.
Учитывая уровень нашего чемпионата, для Федора переезд в Швейцарию – это небольшой шаг вперед. «Базель» является небольшим плацдармом для того, чтобы продвинуться дальше. Этим шансом надо пользоваться. Чемпионат Швейцарии неплохой, но там надо быть на ведущих ролях, и чтобы фамилия Чалов чаще появлялась на табло.
Вернётся ли Чалов в ЦСКА, если у него получится в «Базеле»? Все зависит от того, как у него там сложится. Практика показывает, что все российские игроки в Европе рано или поздно возвращаются в РПЛ. Только Головин задержался в «Монако». Миранчук не играет, у Кокорина проблемы, наверное, скоро вернется. Буду рад, если Чалов из Швейцарии перейдет в топ-чемпионат.
Кстати, у Федора 49 голов за клуб и за карьеру в принципе. Жаль, что юбилейный не успел забить в родной футболке.
Кстати, у Федора 49 голов за клуб и за карьеру в принципе. Жаль, что юбилейный не успел забить в родной футболке.
Дайте ему освоится и возможность проявить себя, а потом будет видно. Сейчас же ясно одно, ещё пару таких игр, то Чалов присядет на скамейку и надолго.
Дайте ему освоится и возможность проявить себя, а потом будет видно. Сейчас же ясно одно, ещё пару таких игр, то Чалов присядет на скамейку и надолго.