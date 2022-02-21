Кирьяков: «Буду рад, если Чалов из Швейцарии перейдет в топ-чемпионат»

Российский тренер прокомментировал переход на правах аренды нападающего из ЦСКА в «Базель».

Отдавать передачи хорошо, но форварда судят по голам. Если Чалов будет только отдавать, появится давление со стороны общественности. Надо забивать, потому что это прямая обязанность нападающего.

Учитывая уровень нашего чемпионата, для Федора переезд в Швейцарию – это небольшой шаг вперед. «Базель» является небольшим плацдармом для того, чтобы продвинуться дальше. Этим шансом надо пользоваться. Чемпионат Швейцарии неплохой, но там надо быть на ведущих ролях, и чтобы фамилия Чалов чаще появлялась на табло.