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Уткин — о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»

вчера, 19:55

Российский спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в РПЛ:

Затормозился вопрос о Fan ID. Будем надеяться, что его так и замылят в конце концов, потому что ничего более бредового придумать невозможно. Наконец-то на стороне болельщиков выступил серьёзный функционер, а именно генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, который на словах как бы поддержал введение Fan ID.

Он сказал: чего бояться ещё одного документа, ведь при покупке айфона вы предоставляете массу всяческой информации. Тем самым господин Медведев просто показал всем, что нах**н не нужен никакой Fan ID. Систем контроля и так вполне достаточно.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:11
Согласен с Уткиным. Фан айди - это бред. Это все делается против болельщиков. Видимо чиновники не хотят, чтобы люди ходили на футбол, поэтому и придумывают для них всякие препятствия.
sash71
sash71 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:33
Человек из бункера
ABir
ABir
вчера в 23:56
А кто же всё-таки является автором этого документа. Страна должна знать своих героев
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:25
- Ну ты даёшь! Открыл Америку!!! А я что - против, что ли? Да ради Бога!
Хиромант
Хиромант ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:23
- Если ты думаешь, что я их пересматриваю такие фильмы ради Васи Уткина - ты глубоко ошибаешься! Там снимались прекрасные российские артисты, а Уткин был просто в эпизодах. Ну и что с того? Удалить теперь фильм с жёсткого диска? Отформатировать его и промыть антисептиком? Или просто выкинуть? Я не настолько богат, чтобы бросаться дисками. И не настолько, ... ну ты понял...
kust07
kust07
вчера в 22:20
Вот именно, контроля и так хватает
pomor45
pomor45
вчера в 22:19
Все имеющиеся технические средства и будут применяться, но уже на законном основании.
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:10
Лучше уж смотреть наш футбол, чем Васю Уткина.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Вот, именно, кабаки с ВЫШИБАЛАМИ, а на стадион с ФАНАТАМИ. Не хотят фанаты лишаться привилегии вышибал.
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:02, ред.
...Fan id подписан Президентом и имеет силу Федерального Закона. А это значит, что его "замылить невозможно"....

Некий "президент", с излишней проплешиной, клялся и божился - Пока я президент пенсионный возраст повышаться не будет!

Это для кандауровцев)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:00
Пересматривать фильмы с участием В.Уткина (?!). Это же мазохизм, до которого не додумался бы маркиз де Сад. Если бы он, конечно, дожил до наших дней.
KLINSI
KLINSI
вчера в 21:50
....3**н не нужен никакой Fan ID. Систем контроля и так вполне достаточно.....

Так и я о чём!!!!
Просто фашистам-путиноидам захотелось в очередной раз поиздеваться над людьми.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:41
МАгазин-не стадион.Уткин-не эксперт.
beefs
beefs
вчера в 21:28
порядок во всем, тогда порядок...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 21:19
И действительно. Порядок на трибунах - что может быть более бредовым?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:11
"....Затормозился вопрос о Fan ID. Будем надеяться, что его так и замылят в конце концов, потому что ничего более бредового придумать невозможно..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1304143/utkin-vasiliy 18.02.2022
Видимо этот гражданин с большим избыточным весом не читал и не знает, что Закон о введении Fan id подписан Президентом и имеет силу Федерального Закона. А это значит, что его "замылить невозможно". Что так Васю пугает персонифицированный учет граждан? У нас все граждане, даже дети имеют СНИЛС. И что в этом страшного ? Если так бояться идентификации, то рекомендую всем боящимся при походе к стоматологу брать с собой пакетик и собирать всю свою оставленную там слюну, т.к это биоматериал , а значит..... Страшно подумать!!! Все имеющие аккаунты тоже должны не спать по ночам, т.к. за ними следят. Ребята. может хватит бред слушать. Большинству на футболе бояться нечего, а кто хочет буйствовать - для этого есть кабаки с вышибалами.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:07
Как припомнилась одна пословица: " А Васька слушает, да ест.."
Высказал, что думает...
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:59
- Господа и дамы, мадам и месье, леди энд джентльмены, товарищи, и др.

- При всём моём уважении к Господину Уткину, так и хочется сказать: "Василий! Смени профессию! Зарабатывай деньги (как и вся страна (ну процентов на 90)) честным путём.

- Лежать дома на диване, смотреть телевизор, и поливать грязью наш российский спорт, ради пары десятков лайков? Ну не идёт вам этот образ! Ну никак не идёт!

- Господин Уткин! Вспомните каким вы были раньше... (Озвучивали компьютерные игры... Даже в кино снимались...хКстати до сих пор пересматриваю фильмы с вашим участием.)

- И что же мы видим в итоге???
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:53
Сейчас еще бредовей придумывают
Cat01
Cat01
вчера в 20:46
А какова роль Уткина в футболе????
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:45
Тот же вася просто хайпует
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:41
Пусть говорит, что хочет (это его право), но только одна просьба к Васе: больше не комментировать матчи европейских первенств. Выше моих сил слушать невнятную, скороговоркой, с проглатыванием слов и букв речь этого псевдо комментатора. Изыди...
112910415
112910415
вчера в 20:41
капля камень точит
lotsman
lotsman
вчера в 20:39
На публику играет, позёр.))
протон
протон
вчера в 20:30
Вася, человеческой глупости нет предела! А глупости российских чиновников — подавно. В своём желании выслужиться перед мужчиной из бункера они готовы на что угодно!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:29
Уткин живёт надеждой что всё затормозится и замылится
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:27
Вася - наш человек !
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:24
Сколько можно его посылать.
particular
particular
вчера в 20:14, ред.
Вася проявил непонимание и упрощённо переиначил слова Медведева 🤔
Значит не так всё запущено :)

А насчёт бредового - это легко! Ведь, в своё время, додумались вынудить людей сажать картошку только лицензированными семенами из лицензированных магазинов... О как!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:07
Ну может же Вася иногда.... просто в точку, самая бредовая идея в истории... я тоже надеюсь, что на тормозах этот фан айди спустят, уж больно все против него высказались, даже в среде руководителей клубов и депутатов. есть хорошие подвижки в плане лимита, с посещаемостью стараются работать и тут такие палки в колёса.... причём реально контроля и так предостаточно, всё про всех известно... ну а так что, Вася нужно верить в наших чиновников .... в будущем идеи будут ещё более бредовыми и затейливыми.... даю подсказку можно за дополнительную плату ставить второго вратаря или выпускать 12 игрока за онлайн перевод в РФС , по карте в мир кешбек 15 процентов...:)))
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