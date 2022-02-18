Уткин — о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»

Российский спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в РПЛ:
Затормозился вопрос о Fan ID. Будем надеяться, что его так и замылят в конце концов, потому что ничего более бредового придумать невозможно. Наконец-то на стороне болельщиков выступил серьёзный функционер, а именно генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, который на словах как бы поддержал введение Fan ID.
Он сказал: чего бояться ещё одного документа, ведь при покупке айфона вы предоставляете массу всяческой информации. Тем самым господин Медведев просто показал всем, что нах**н не нужен никакой Fan ID. Систем контроля и так вполне достаточно.
Некий "президент", с излишней проплешиной, клялся и божился - Пока я президент пенсионный возраст повышаться не будет!
Это для кандауровцев)
Некий "президент", с излишней проплешиной, клялся и божился - Пока я президент пенсионный возраст повышаться не будет!
Это для кандауровцев)
Так и я о чём!!!!
Просто фашистам-путиноидам захотелось в очередной раз поиздеваться над людьми.
Так и я о чём!!!!
Просто фашистам-путиноидам захотелось в очередной раз поиздеваться над людьми.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1304143/utkin-vasiliy 18.02.2022
Видимо этот гражданин с большим избыточным весом не читал и не знает, что Закон о введении Fan id подписан Президентом и имеет силу Федерального Закона. А это значит, что его "замылить невозможно". Что так Васю пугает персонифицированный учет граждан? У нас все граждане, даже дети имеют СНИЛС. И что в этом страшного ? Если так бояться идентификации, то рекомендую всем боящимся при походе к стоматологу брать с собой пакетик и собирать всю свою оставленную там слюну, т.к это биоматериал , а значит..... Страшно подумать!!! Все имеющие аккаунты тоже должны не спать по ночам, т.к. за ними следят. Ребята. может хватит бред слушать. Большинству на футболе бояться нечего, а кто хочет буйствовать - для этого есть кабаки с вышибалами.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1304143/utkin-vasiliy 18.02.2022
Видимо этот гражданин с большим избыточным весом не читал и не знает, что Закон о введении Fan id подписан Президентом и имеет силу Федерального Закона. А это значит, что его "замылить невозможно". Что так Васю пугает персонифицированный учет граждан? У нас все граждане, даже дети имеют СНИЛС. И что в этом страшного ? Если так бояться идентификации, то рекомендую всем боящимся при походе к стоматологу брать с собой пакетик и собирать всю свою оставленную там слюну, т.к это биоматериал , а значит..... Страшно подумать!!! Все имеющие аккаунты тоже должны не спать по ночам, т.к. за ними следят. Ребята. может хватит бред слушать. Большинству на футболе бояться нечего, а кто хочет буйствовать - для этого есть кабаки с вышибалами.
Высказал, что думает...
Высказал, что думает...
- При всём моём уважении к Господину Уткину, так и хочется сказать: "Василий! Смени профессию! Зарабатывай деньги (как и вся страна (ну процентов на 90)) честным путём.
- Лежать дома на диване, смотреть телевизор, и поливать грязью наш российский спорт, ради пары десятков лайков? Ну не идёт вам этот образ! Ну никак не идёт!
- Господин Уткин! Вспомните каким вы были раньше... (Озвучивали компьютерные игры... Даже в кино снимались...хКстати до сих пор пересматриваю фильмы с вашим участием.)
- И что же мы видим в итоге???
- При всём моём уважении к Господину Уткину, так и хочется сказать: "Василий! Смени профессию! Зарабатывай деньги (как и вся страна (ну процентов на 90)) честным путём.
- Лежать дома на диване, смотреть телевизор, и поливать грязью наш российский спорт, ради пары десятков лайков? Ну не идёт вам этот образ! Ну никак не идёт!
- Господин Уткин! Вспомните каким вы были раньше... (Озвучивали компьютерные игры... Даже в кино снимались...хКстати до сих пор пересматриваю фильмы с вашим участием.)
- И что же мы видим в итоге???
Значит не так всё запущено :)
А насчёт бредового - это легко! Ведь, в своё время, додумались вынудить людей сажать картошку только лицензированными семенами из лицензированных магазинов... О как!
Значит не так всё запущено :)
А насчёт бредового - это легко! Ведь, в своё время, додумались вынудить людей сажать картошку только лицензированными семенами из лицензированных магазинов... О как!