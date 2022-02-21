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Фарке: «„Краснодар“ должен показывать достойный футбол»

сегодня, 00:12

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, какие задачи стоят перед клубом на весеннюю часть сезона.

Прежде всего, мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице — тогда результат никуда от нас не денется. Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо обороняться, уметь переходить из обороны в атаку. Любой клуб хочет занять по итогам чемпионата как можно более высокое место. В чемпионате России уже сыграно восемнадцать туров, осталось не так много матчей, но мы будем стараться в оставшихся играх добиться максимально возможного результата.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 03:29
Почти все так говорят, вступая на мостик Главного тренера футбольного клуба...
Бог вас в помощь!
И попасть в Евро Лигу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:11
Дельные мысли высказывает...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:05
Я думаю что действительно Краснодар может удивить многих в этом чемпионате.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:02
Ровно через неделю поглядим.
4RT
4RT
сегодня в 00:18
Должен и показывает-разные вещи
Cat01
Cat01
сегодня в 00:16
Желаем побед
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