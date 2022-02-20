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Семин оценил шансы «Зенита» в ответном матче против «Бетиса»

вчера, 22:49
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит24.02.2022 в 23:00 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об ответном матче плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Какие впечатления от первого матча? Если убрать первые 20 минут, то можно сказать, что «Зенит» играл на очень хорошем уровне. И были достаточно большие шансы. Но в эти 20 минут наделали столько ошибок, что они в итоге повлияли на результат — 2:3. А дальше — как обычно: старались все исправить, практически так и сделали, но потом еще одна ошибка помешала добиться положительного исхода.

Шансы «Зенита» в ответной игре? Наверное, надо постараться исправить эту ситуацию в целом. Тем более, как мне кажется, физически «Зенит» сейчас хорошо подготовлен.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:14
выездные матчи редко радуют
kasyak7
kasyak7
сегодня в 04:53
Шансов никаких откровенно говоря
beefs
beefs
сегодня в 01:28
Как говорится шанс есть всегда, но как его использовать...
drug01
drug01
сегодня в 00:17
Будем смотреть
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:14
Зенит выглядел не плохо только тогда,когда Бетис стал валять дурака
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
Сёмин прекрасно знает что Бетис не даст не единого шанса Зениту , тем более игра пройдёт на родном стадионе и при своих болельщиках которые не дадут просто не единого шанса своей команде сыграть даже на ничью. И то что у Зенита на данный момент времени нет никаких шансов с таким главным тренером ныне придумать какую-то схему и психологическую веру своей команде при которой она могла бы сыграть в достойный футбол и хоть как-то выглядеть достойно. Нет у Зенита такого лидера и нет такого главного тренера который бы повёл свой клуб к победе или хотя бы к ничьей в этом противостоянии. Ведь всё зависит от полководца который ведёт свою армию на поле битвы только для единственной цели, которая является Победой !!! Всё вроде бы очень очевидно, нет полководца у Зенита и требовать от довольно не плохого состава для Побед в еврокубках нет. И пока у дружины петербургского клуба не появится тот главком который сможет сделать из этого состава настоящую команду единомышленников, ничего не получится. А довольствоваться постоянно с таким спонсором как Газпром только чемпионством внутри России, это как своеобразный мазахизм . Непонятная история с рукопожатием с Семаком руководства клуба, которые как и все болельщики футбола видят бездарность Семака в играх за пределами России в еврокубковых матчах . Есть тогда вариант вообще избавить клуб Зенит от традиционного понятия и финансовой нагрузки как опция главного тренера. Ведь имея в наличии такой состав игроков они и без суеты главного тренера могут вполне справиться и с просто выбором капитана который тоже вполне может привести свою команду к точно таким же результатам, а может даже и к большим, чем как и с Семаком. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
Mekail
Mekail
сегодня в 00:00
Шанс шансу рознь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:44
Палыч проявил сочувствие зениту.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:36
Бетис всё равно сильнее.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:32
Зениту нужен фарт в ответке. Такое иногда случается...
makkie
makkie
вчера в 23:19
Уж если Бетис полурезервом обыграл Зенит в гостях, страшно подумать, что же случится дома...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:17
Шансов не более чем в первом матче...
Ибо...«Бетис» выиграл в 9-ти из 11-ти последних матчей, в 6-ти забив 3 и более голов.

В кои то веки Зенит усилился...неплохо готов физически...и как назло Бетис достался...который ни разу за свои 115 лет не был так хорош как теперь...

По большому счёту отступать некуда...сыграть от души с куражом и настроением...а там как карты лягут....
Глупо кидать камни в Семака после проигрыша Бетису...если до этого он одержал лишь одну победу в 16-ти последних матчей в еврокубках...
Поражение будет обыденностью...
Победа будет сенсацией...
В данном случае...я за сенсацию..))
Удачи ...а главное смелой игры в логове соперника !!!!!!!!
Cat01
Cat01
вчера в 23:13
Надо верить...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:10
В ответке будет такой же счёт
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:03
Блажен кто верует!
Boricku
Boricku
вчера в 23:03
Не успеют ворОтника поменять
shlomo
shlomo
вчера в 22:51
Как бы их убрать и в ответной игре....
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