Семин оценил шансы «Зенита» в ответном матче против «Бетиса»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением об ответном матче плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Какие впечатления от первого матча? Если убрать первые 20 минут, то можно сказать, что «Зенит» играл на очень хорошем уровне. И были достаточно большие шансы. Но в эти 20 минут наделали столько ошибок, что они в итоге повлияли на результат — 2:3. А дальше — как обычно: старались все исправить, практически так и сделали, но потом еще одна ошибка помешала добиться положительного исхода.

Шансы «Зенита» в ответной игре? Наверное, надо постараться исправить эту ситуацию в целом. Тем более, как мне кажется, физически «Зенит» сейчас хорошо подготовлен.