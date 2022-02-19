Масалитин о ЦСКА: «Идти с Заболотным и Яковлевым на второй отрезок — риск»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал об амбициях «армейцев» на вторую половину сезона.

За Лигу чемпионов нынешнему составу ЦСКА будет тяжело бороться. Товарищеские игры никогда не берутся в расчет. В данном случае идет планомерная подготовка к возобновлению чемпионата. Игроки находятся под нагрузкой. Каждый переносит ее по-разному. То, что Заболотный начал забивать — хороший признак. Возможно, ЦСКА перестроил игру и Антон теперь занимается своими прямыми обязанностями. На сборах и Яковлев начал забивать. Это очень хороший знак. Нападающие начали чувствовать игру, появляется уверенность, которая отразится на результат команды во второй части чемпионата.