Масалитин о ЦСКА: «Идти с Заболотным и Яковлевым на второй отрезок — риск»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал об амбициях «армейцев» на вторую половину сезона.
За Лигу чемпионов нынешнему составу ЦСКА будет тяжело бороться. Товарищеские игры никогда не берутся в расчет. В данном случае идет планомерная подготовка к возобновлению чемпионата. Игроки находятся под нагрузкой. Каждый переносит ее по-разному. То, что Заболотный начал забивать — хороший признак. Возможно, ЦСКА перестроил игру и Антон теперь занимается своими прямыми обязанностями. На сборах и Яковлев начал забивать. Это очень хороший знак. Нападающие начали чувствовать игру, появляется уверенность, которая отразится на результат команды во второй части чемпионата.
Яковлева и Заболотного достаточно для борьбы за медали во второй части РПЛ? Конечно, ЦСКА нужен еще один форвард. Это необходимо сейчас. Заболотный пропускал несколько матчей первой части из-за травм. Идти с двумя нынешними форвардами на второй отрезок — рискованно. Здесь напрашивается еще одно приобретение на позицию нападающего. Неважно, аренда это или покупка.
А приобретаем АПЗ и не одного. Зачем?
А приобретаем АПЗ и не одного. Зачем?