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Масалитин о ЦСКА: «Идти с Заболотным и Яковлевым на второй отрезок — риск»

19 февраля 2022, 13:54

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал об амбициях «армейцев» на вторую половину сезона.

За Лигу чемпионов нынешнему составу ЦСКА будет тяжело бороться. Товарищеские игры никогда не берутся в расчет. В данном случае идет планомерная подготовка к возобновлению чемпионата. Игроки находятся под нагрузкой. Каждый переносит ее по-разному. То, что Заболотный начал забивать — хороший признак. Возможно, ЦСКА перестроил игру и Антон теперь занимается своими прямыми обязанностями. На сборах и Яковлев начал забивать. Это очень хороший знак. Нападающие начали чувствовать игру, появляется уверенность, которая отразится на результат команды во второй части чемпионата.

Яковлева и Заболотного достаточно для борьбы за медали во второй части РПЛ? Конечно, ЦСКА нужен еще один форвард. Это необходимо сейчас. Заболотный пропускал несколько матчей первой части из-за травм. Идти с двумя нынешними форвардами на второй отрезок — рискованно. Здесь напрашивается еще одно приобретение на позицию нападающего. Неважно, аренда это или покупка.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
19 февраля в 19:51
Риск или ФНЛ.
pomor45
pomor45
19 февраля в 19:50
Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Истратишь деньги на хороших напов - не хватит на шампанское.
berda2003
berda2003
19 февраля в 19:18
То, что Заболотный начал забивать — хороший призрак...
oFANATo
oFANATo
19 февраля в 16:56
Продолжение второй части чемпионата покажет риск или нет....
kasyak7
kasyak7
19 февраля в 16:40
Заболотный это уровень ФНЛ ,он ну никак не подходит ЦСКА
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 14:58
Заболотный - это не то что нужно армейцам. Очень нестабилен, да и толку от него маловато .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 февраля в 14:17
И бритому ёжику очевидно, что нужен ЦСКА НАПАДАЮЩИЙ., возможно и не один.
А приобретаем АПЗ и не одного. Зачем?
Izmar
Izmar
19 февраля в 14:11
С Заболтным вообще идти не нужно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 14:03
Нап конечно нужен!
Cat01
Cat01
19 февраля в 14:01
Очень сложно
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