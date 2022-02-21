«Аталанта» хочет бесплатно подписать Белотти

Итальянская «Аталанта» рассматривает возможность подписания соглашения с форвардом «Торино» Андреа Белотти, который будущим летом может стать свободным агентом. Об этом сообщил журналист Никола Шира в «твиттере».
«Торино» не может договориться о заключении нового контракта с 28-летним футболистом. В текущем сезоне Белотти отметился 3 голами и 1 голевой передачей в 11 играх итальянской Серии А.
Белотти играет за «Торино» с 2015 года. Предыдущей командой нападающего был «Палермо». Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.
В 2021 году Белотти в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.
Точно не для Аталанты футболист .Реальность такова что это уровень середняка и дальше чемпионата Италии он уже не продвинется. Не удивлюсь если в итоге перейдет в какую-нибудь Болонью
Точно не для Аталанты футболист .Реальность такова что это уровень середняка и дальше чемпионата Италии он уже не продвинется. Не удивлюсь если в итоге перейдет в какую-нибудь Болонью