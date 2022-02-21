«Аталанта» хочет бесплатно подписать Белотти

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вчера, 16:21

Итальянская «Аталанта» рассматривает возможность подписания соглашения с форвардом «Торино» , который будущим летом может стать свободным агентом. Об этом сообщил журналист Никола Шира в «твиттере».

«Торино» не может договориться о заключении нового контракта с 28-летним футболистом. В текущем сезоне Белотти отметился 3 голами и 1 голевой передачей в 11 играх итальянской Серии А.

Белотти играет за «Торино» с 2015 года. Предыдущей командой нападающего был «Палермо». Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.

В 2021 году Белотти в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.