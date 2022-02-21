ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Аталанта» хочет бесплатно подписать Белотти

вчера, 16:21

Итальянская «Аталанта» рассматривает возможность подписания соглашения с форвардом «Торино» Андреа Белотти, который будущим летом может стать свободным агентом. Об этом сообщил журналист Никола Шира в «твиттере».

«Торино» не может договориться о заключении нового контракта с 28-летним футболистом. В текущем сезоне Белотти отметился 3 голами и 1 голевой передачей в 11 играх итальянской Серии А.

Белотти играет за «Торино» с 2015 года. Предыдущей командой нападающего был «Палермо». Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.

В 2021 году Белотти в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
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вчера в 23:40
Надо договариваться.
протон
протон
вчера в 18:57
Парень переседел в Торино и тренажёрке, набрал мышецную массу, но стал совсем уж неуклюжим. Сомневаюсь что Аталанте он нужен, там комбинационный футбол, куда в него такую деревяху?
Точно не для Аталанты футболист .Реальность такова что это уровень середняка и дальше чемпионата Италии он уже не продвинется. Не удивлюсь если в итоге перейдет в какую-нибудь Болонью
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:31
Бесплатно это очень заманчиво
Cat01
Cat01
вчера в 16:30
Желание хорошее
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:25
Халявщики. Предки из Украины
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