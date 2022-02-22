Юран может возглавить «Химки»

Наставник клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран может сменить Игоря Черевченко на тренерском мостике «Химок». Со специалистом уже были проведены переговоры. Решение может быть принято уже сегодня.
Юран тренирует «СКА-Хабаровск» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне команда идет в ФНЛ на 5-й позиции.
«Химки» после 18 туров в РПЛ занимают в таблице последнее, 16-е место.
который может спасти Химки от вылета в ФНЛ.
Весенняя часть чемпионата РПЛ обещает быть
очень интересной и непредсказуемой.
который может спасти Химки от вылета в ФНЛ.
Весенняя часть чемпионата РПЛ обещает быть
очень интересной и непредсказуемой.
Потом вспомнят, что нечем платить неустойку Черевченко, и уволят Юрана.
Назначат Черевченко, и будут искать деньги для неустойки Юрану.
Ждём Черданцева с пояснениями по-поводу чехарды тренеров с российским паспортом
Потом вспомнят, что нечем платить неустойку Черевченко, и уволят Юрана.
Назначат Черевченко, и будут искать деньги для неустойки Юрану.
Ждём Черданцева с пояснениями по-поводу чехарды тренеров с российским паспортом
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Как бы не получилось так, что Химки вернут Юрана под ФНЛ )))
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Как бы не получилось так, что Химки вернут Юрана под ФНЛ )))