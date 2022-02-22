Юран может возглавить «Химки»

1645521123

22 февраля 2022, 12:12

Наставник клуба « СКА -Хабаровск» может сменить на тренерском мостике «Химок». Со специалистом уже были проведены переговоры. Решение может быть принято уже сегодня.

Юран тренирует « СКА -Хабаровск» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне команда идет в ФНЛ на 5-й позиции.