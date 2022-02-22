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Юран может возглавить «Химки»

22 февраля 2022, 12:12

Наставник клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран может сменить Игоря Черевченко на тренерском мостике «Химок». Со специалистом уже были проведены переговоры. Решение может быть принято уже сегодня.

Юран тренирует «СКА-Хабаровск» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне команда идет в ФНЛ на 5-й позиции.

«Химки» после 18 туров в РПЛ занимают в таблице последнее, 16-е место.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 06:31
И снова здравствуйте 😂
Валерыч
Валерыч
22 февраля в 18:37
Юран - достойный тренер,
который может спасти Химки от вылета в ФНЛ.
Весенняя часть чемпионата РПЛ обещает быть
очень интересной и непредсказуемой.
протон
протон
22 февраля в 18:14
Уволят Черевченко, назначат Юрана.
Потом вспомнят, что нечем платить неустойку Черевченко, и уволят Юрана.
Назначат Черевченко, и будут искать деньги для неустойки Юрану.
Ждём Черданцева с пояснениями по-поводу чехарды тренеров с российским паспортом
makkie
makkie
22 февраля в 12:54, ред.
Рестарт Химок - Динамо, Локо, Сочи, Рубин и ЦСКА, три последних тура - Зенит и Ростов (оба в гостях) и Спартак дома.
________________________________

Как бы не получилось так, что Химки вернут Юрана под ФНЛ )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 12:33
Хождение по кругу...
beefs
beefs
22 февраля в 12:32
удивительно, это нужно было делать перед возобновлением чемпионата?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
22 февраля в 12:26
Юран вывел Химки в рпл. Был уволен без причин. При нем играли очень прилично. Так что для Химок это хорошо
Сварожич
Сварожич
22 февраля в 12:22
Непонятная ситуация...какие то подковерные игры
Сп62
Сп62
22 февраля в 12:16
Прийти, чтобы проводить команду в ФНЛ!?
shlomo
shlomo
22 февраля в 12:14
Если честно, то шило на мыло
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 12:14
Славная получится банда !!! Удачи !!!
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