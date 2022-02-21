Мартинс: «Переход в „Спартак“ — это крутой вызов, я сразу согласился»

Новичок «Спартак» высказался о своём переходе в московский клуб.

Как прошли переговоры со «Спартаком»? Очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.

Смотрел ли я матчи «Спартака» против «Наполи» в Лиге Европы? Я видел моменты этих встреч и оценил, с какой страстью играла команда, как здорово парни бились друг за друга. Не могу сказать, что раньше много знал о «Спартаке». Но игроки и персонал уже рассказали, насколько у нас большой и популярный клуб. И мне очень хочется как можно чаще радовать фанатов своей игрой.

Как оценю работу на сборах и адаптацию в клубе? Мне было легко почувствовать себя своим. Все ко мне очень тепло отнеслись. И игроки, и персонал, и вы — ребята из медиаслужбы. С кем-то общаюсь на английском, с кем-то — жестами, но все равно нахожу общий язык с каждым. С большим оптимизмом жду первой игры.

Комфортно ли мне с точки зрения тактики и стиля, который прививает «Спартаку» тренерский штаб Паоло Ваноли? Абсолютно, потому что «Янг Бойз» играл в схожей манере: агрессивно, активно прессинговал, старался больше владеть мячом и действовать быстро. Очень важно, что на сборах мы постоянно ощущали, как прогрессируем. Могу гарантировать болельщикам, что буду отдавать всего себя на поле.

«Спасибо и давай!» [по-русски]