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Мартинс: «Переход в „Спартак“ — это крутой вызов, я сразу согласился»

вчера, 20:22

Новичок «Спартак» Кристофер Мартинс высказался о своём переходе в московский клуб.

Как прошли переговоры со «Спартаком»? Очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.

Смотрел ли я матчи «Спартака» против «Наполи» в Лиге Европы? Я видел моменты этих встреч и оценил, с какой страстью играла команда, как здорово парни бились друг за друга. Не могу сказать, что раньше много знал о «Спартаке». Но игроки и персонал уже рассказали, насколько у нас большой и популярный клуб. И мне очень хочется как можно чаще радовать фанатов своей игрой.

Как оценю работу на сборах и адаптацию в клубе? Мне было легко почувствовать себя своим. Все ко мне очень тепло отнеслись. И игроки, и персонал, и вы — ребята из медиаслужбы. С кем-то общаюсь на английском, с кем-то — жестами, но все равно нахожу общий язык с каждым. С большим оптимизмом жду первой игры.

Комфортно ли мне с точки зрения тактики и стиля, который прививает «Спартаку» тренерский штаб Паоло Ваноли? Абсолютно, потому что «Янг Бойз» играл в схожей манере: агрессивно, активно прессинговал, старался больше владеть мячом и действовать быстро. Очень важно, что на сборах мы постоянно ощущали, как прогрессируем. Могу гарантировать болельщикам, что буду отдавать всего себя на поле.

«Спасибо и давай!» [по-русски]

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20 февраля
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Все комментарии
makkie
makkie ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 01:00
А толку отвечать адекватностью на троллинг с твоей стороны?
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:39
Ну Люксембург - это вообще экзотика для нашего чемпионата! Был уже правда в Уфе Тиль, который сейчас жжёт в Шерифе. Посмотрим на люксембургского негритёнка, может и будет с него толк.
SHMEL258
SHMEL258 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Не умничай, а просто укажи на ошибку, а то видно для болельщиков спартака это норма разговаривать свысока...Будь проще. Я биографии ваших бегунов не изучаю.
makkie
makkie ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 21:51
Так себе умничать на ветках, даже не владея информацией.
Видимо, для болельщиков цска это норма ))
SHMEL258
SHMEL258 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:47
А ты советы жене своей давай. Я уж как-нибудь разберусь, что мне делать. Своих я всех знаю, не переживай, за своих бегунов ямайских переживай...
Izmar
Izmar
вчера в 21:45
С детства об этом мечтал.
протон
протон
вчера в 21:36
Годное приобретение
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 21:20
Наверное отслеживал Спартак несколько лет...:))
Мaлик
Мaлик
вчера в 21:15
А что бы он мог по другому сказать?
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:10
начинается сезон вот и начинается их бестолковый трезвон!
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:09
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:05
    Обычная болтовня после подписания...
    makkie
    makkie ответ SHMEL258 (раскрыть)
    вчера в 20:59
    Ты хоть инфу проверяй, прежде чем комментарии строчить 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
    А лучше следи за новичками цска, а то поди их даже не знаешь всех )))
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 20:56
    За миллионы.. еще бы))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:51
    Одним словом с детства за спартак.
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 20:48
    Это тот самый ямайский бегун? Уж лучше бы Болта взяли.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:39
    Ничего и знать о Спартаке не надо, кроме суммы в контракте, вполне достаточной, чтобы в него влюбиться.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:38
    Думаю всё более прозаичней... Деньги.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 20:38
    Спартак это сила?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:33
    Всю жизнь мечтал о Спартаке.))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:23
    Других вариантов небыло!
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