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«Севилья» хочет расстаться с Эн-Несери

вчера, 18:32

Испанская «Севилья» готова рассмотреть предложения по нападающему Юссефу Эн-Несери. В клубе недовольны результативностью игрока – 3 гола в 11 матчах. Минувшим летом испанцы отклонили предложение в 46 млн евро от клуба из АПЛ.

Сейчас же «Севилья» готова отпустить нападающего за 30 млн евро, если такое предложение поступит.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 19:22
ЦСКА,это отличный вариант...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:17
Надо было прошлый раз соглашаться,а теперь 15-20 лямов в минус
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:11
Странно, что с ним произошло?! В прошлом году был основным забивалой, а в этом сезоне какой то спад....
Хотел я его видеть в составе Арсенала, может стоит рискнуть и взять, тем более что 30 млн сейсас это копейки
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:00
В прошлом сезоне здорово забивалю
drug01
drug01
вчера в 18:39
Это его дело
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:38
Значит пора
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:37
Бесполезный игрок.
lotsman
lotsman
вчера в 18:37
А кому он нужен, с такими результатами.
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