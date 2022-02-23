«Севилья» хочет расстаться с Эн-Несери

Испанская «Севилья» готова рассмотреть предложения по нападающему Юссефу Эн-Несери. В клубе недовольны результативностью игрока – 3 гола в 11 матчах. Минувшим летом испанцы отклонили предложение в 46 млн евро от клуба из АПЛ.
Сейчас же «Севилья» готова отпустить нападающего за 30 млн евро, если такое предложение поступит.
Хотел я его видеть в составе Арсенала, может стоит рискнуть и взять, тем более что 30 млн сейсас это копейки
Хотел я его видеть в составе Арсенала, может стоит рискнуть и взять, тем более что 30 млн сейсас это копейки