«Севилья» хочет расстаться с Эн-Несери

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вчера, 18:32

Испанская «Севилья» готова рассмотреть предложения по нападающему . В клубе недовольны результативностью игрока – 3 гола в 11 матчах. Минувшим летом испанцы отклонили предложение в 46 млн евро от клуба из АПЛ .

Сейчас же «Севилья» готова отпустить нападающего за 30 млн евро, если такое предложение поступит.