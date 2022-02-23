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«Ман Юнайтед» готов заплатить 75 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

вчера, 13:29

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться полузащитником «Лейпцига» Кристофером Нкунку.

«Красные дьяволы» собираются оформить трансфер француза летом. Это является инициативой главного тренера МЮ Ральфа Рангника. За переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Нкунку провёл 33 матча за «Лейпциг», записав на свой счёт 22 гола и 13 результативных передач.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:25
Давно обратил на него внимание. Молодой, перспективный из года в год он только прибавляет и я надеюсь не остановится на достигнутом. Не знаю, стоит ли он 75 млн но игрок он хороший. Нужен ли он МЮ? Там есть Бруно, есть ван де Бек.... только если продадут кого то из них(скорее всего де Бека)
А вообще, хотелось бы видеть Кристофера в более стабильном клубе ну или там, где на него будет сделана ставка
David Young
David Young
вчера в 15:13
Отличный футболист. В целом стоит подписывать. Однако лично я надеюсь что в Манчестер Юнайтед он не перейдёт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:38
Вперёд и с песней если бабло есть!!!
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