«Ман Юнайтед» готов заплатить 75 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться полузащитником «Лейпцига» Кристофером Нкунку.
«Красные дьяволы» собираются оформить трансфер француза летом. Это является инициативой главного тренера МЮ Ральфа Рангника. За переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 75 млн евро.
В нынешнем сезоне Нкунку провёл 33 матча за «Лейпциг», записав на свой счёт 22 гола и 13 результативных передач.
А вообще, хотелось бы видеть Кристофера в более стабильном клубе ну или там, где на него будет сделана ставка
А вообще, хотелось бы видеть Кристофера в более стабильном клубе ну или там, где на него будет сделана ставка