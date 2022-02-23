«Ман Юнайтед» готов заплатить 75 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

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вчера, 13:29

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться полузащитником «Лейпцига» .

«Красные дьяволы» собираются оформить трансфер француза летом. Это является инициативой главного тренера МЮ Ральфа Рангника. За переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Нкунку провёл 33 матча за «Лейпциг», записав на свой счёт 22 гола и 13 результативных передач.