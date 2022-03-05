В РПЛ высказались об исключении из Ассоциации Европейских футбольных лиг

Российская Премьер-Лига и Футбольная Национальная Лига выступили с совместным заявлением относительно исключения из Ассоциации европейских футбольных лиг.

Ассоциация Европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-Лигу и Футбольную Национальную Лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.