Булыкин: «Думаю, нас ждёт результативная игра и настоящее дерби»

Экс-игрок «Локомотива» дал комментарий по поводу ожиданий от игры «железнодорожников» с ЦСКА .

По подбору футболистов «Локомотив» очень хорошая команда, тем более сегодня играет дома. В матче с ЦСКА расцениваю шансы 50 на 50. Как сложится результат, узнаем вечером, но нас ждёт очень жаркий матч. Думаю, нас ждёт результативная игра и настоящее дерби. В предыдущих матчах армейцы показали, что они выглядят хорошо, новички себя проявляют. С первых минут «Локомотиву» нужно показать, кто в доме хозяин, не отходить от своей стратегии прессинга на чужой половине поля и активных действий впереди. Тогда у «Локомотива» есть шанс хорошо сыграть.