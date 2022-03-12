Булыкин: «Думаю, нас ждёт результативная игра и настоящее дерби»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу ожиданий от игры «железнодорожников» с ЦСКА.
По подбору футболистов «Локомотив» очень хорошая команда, тем более сегодня играет дома. В матче с ЦСКА расцениваю шансы 50 на 50. Как сложится результат, узнаем вечером, но нас ждёт очень жаркий матч. Думаю, нас ждёт результативная игра и настоящее дерби. В предыдущих матчах армейцы показали, что они выглядят хорошо, новички себя проявляют. С первых минут «Локомотиву» нужно показать, кто в доме хозяин, не отходить от своей стратегии прессинга на чужой половине поля и активных действий впереди. Тогда у «Локомотива» есть шанс хорошо сыграть.
Ранее стало известно, что и.о. главного тренера «Локомотива» назначен Дмитрий Лоськов.
Ибо...на мой взгляд армейцы провели лучшую трансферную работу....
За 1,5 млн пригласили ребят (из Лилля,Ривер Плейта,Эвертона и пр.) чья стоимость около 40 млн евро...
Ибо...на мой взгляд армейцы провели лучшую трансферную работу....
За 1,5 млн пригласили ребят (из Лилля,Ривер Плейта,Эвертона и пр.) чья стоимость около 40 млн евро...