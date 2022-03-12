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Булыкин: «Думаю, нас ждёт результативная игра и настоящее дерби»

сегодня, 13:03

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу ожиданий от игры «железнодорожников» с ЦСКА.

По подбору футболистов «Локомотив» очень хорошая команда, тем более сегодня играет дома. В матче с ЦСКА расцениваю шансы 50 на 50. Как сложится результат, узнаем вечером, но нас ждёт очень жаркий матч. Думаю, нас ждёт результативная игра и настоящее дерби. В предыдущих матчах армейцы показали, что они выглядят хорошо, новички себя проявляют. С первых минут «Локомотиву» нужно показать, кто в доме хозяин, не отходить от своей стратегии прессинга на чужой половине поля и активных действий впереди. Тогда у «Локомотива» есть шанс хорошо сыграть.

Ранее стало известно, что и.о. главного тренера «Локомотива» назначен Дмитрий Лоськов.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:29
Предполагается ничья
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:26, ред.
Надеюсь Акинфеев оформит 5-ый "сухарь" в РПЛ подряд...!!!

Ибо...на мой взгляд армейцы провели лучшую трансферную работу....
За 1,5 млн пригласили ребят (из Лилля,Ривер Плейта,Эвертона и пр.) чья стоимость около 40 млн евро...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:18
Жду хорошую игру
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:11
Хочется красивой и результативной игры, ну и конечно победы, но давайте не будем делать прогнозы, а дождёмся и посмотрим матч.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:04
Победит конечно ЦСКА.
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